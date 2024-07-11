Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini ifade etti.

11.07.2024 20:09
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile görüştü

WASHINGTON - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği ABD'nin başkenti Washington DC'de temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Görüşmede, Ukrayna- Rusya Savaşı'nın seyri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nın adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerine devam ettiğini, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

Kaynak: İHA

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