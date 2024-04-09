Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile yaptığı telefon görüşmesinde, iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık ile telefonda görüştü.
Görüşmede iki ülke ilişkileri, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırılarının durdurulması ve bölgeye acil insani yardımların istenilen ölçüde gönderilmesi için gayretlerin artarak devam etmesi gerektiğini, İslam dünyasının bu konuda birlik içinde adımlar atmasının önemli olduğunu belirtti.
Ayrıca iki lider görüşmede birbirlerinin Ramazan Bayramı'nı tebrik etti.
Son Dakika › Güncel › Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı ile telefon görüşmesi yaptı - Son Dakika
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Rektör Çolak, bayram mesajında birlik, beraberlik, dayanışma ve merhamet duygularının pekiştiği bayramların önemine vurgu yaparak, insanlık değerlerinin zayıfladığı bir dünyada yardımlaşmanın en üst düzeye çıktığı bayram günlerinin yaşlı, yoksul ve muhtaç insanlara yardım eli uzatmak için eşsiz bir fırsat sunduğunu belirtti. Ayrıca, bayramların huzur ve coşku günleri olduğunu ve tüm İslam Alemi'ne sağlık, mutluluk, barış ve huzur getirmesini diledi.
Odunpazarı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi tatlı üretimi ve satışı yapılan iş yerlerine denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde iş yerinin ruhsatı, hijyen, maske kullanımı, sosyal mesafe, fiyat etiketi ve ürünlerin standartlara uygunluğu kontrol edildi.
Samsun'da hırsızlık suçundan yargılandığı mahkemece 10 yıl 10 ay 6 gün hapis cezasına çarptırılan M.M.K.'nin cezası kesinleşince hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan hükümlü Samsun Adliyesine sevk edilip tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kastamonu'nun Hanönü ilçesine bağlı Halkabük köyünde uzun yıllardır devam eden helva kesme adeti, bu sene de gerçekleştirildi. Ev hanımları tarafından hazırlanan un helvası, gözleme ve yufkalar, camiye götürülerek öğle namazına katılan kişi sayısına göre dağıtılıyor. Bu gelenek, köy sakinleri tarafından gelecek nesillere aktarılmaya devam ediyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?