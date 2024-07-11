Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi, Biden'ın onuruna akşam yemeğine katıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için geldiği ABD'nin başkenti Washington'da temaslarını sürdürüyor.

Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Biden'ın, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde, devlet ve hükümet başkanları ile eşleri onuruna Beyaz Saray'da verdiği resmi akşam yemeğine katıldı.