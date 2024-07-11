Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konuları görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konuları görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşı ve bölgesel konuları görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü. Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü ifade etti. Ayrıca Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

11.07.2024 19:52
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna- Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuları görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için bulunduğu ABD'nin başkenti Washington'da, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Ukrayna-Rusya savaşının seyri ile bölgesel ve küresel konuların ele alındığı görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin Ukrayna-Rusya savaşının adil bir barışla sonuçlanması için gayretlerini sürdürdüğünü, Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yeniden canlandırılması için de çalışmalara başlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barışa zemin oluşturmak adına arabuluculuk dahil her türlü girişime hazır olduğunu da belirtti.

Kaynak: AA

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