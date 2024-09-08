Erdoğan, Yenilenen Savarona Yatı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Erdoğan, Yenilenen Savarona Yatı'nı Ziyaret Etti

Erdoğan, Yenilenen Savarona Yatı\'nı Ziyaret Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersane Komutanlığı'nda yenileme çalışmaları yapılan Savarona yatını ziyaret etti. 9 ay süren modernizasyon çalışmaları sonucunda yatın 80 ton asbestten arındırıldığı, makine ve elektrik sistemlerinin onarıldığı belirtildi. Erdoğan, yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında bilgi alırken, yatın seyir testlerinin de başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

08.09.2024 20:39
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CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, bir süredir Tuzla Tersane Komutanlığı'nda yenileme çalışması yapılan Savarona yatını ziyaret etti. Erdoğan, çalışmalar hakkında bilgiler alarak yenilenen bölümlerde incelemelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla Tersane Komutanlığı'nda bakım, onarım ve tadilat işlemleri yapılarak modernize edilen Savorana Yatı'nı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde eşi Emine Erdoğan'ın da eşlik ederken, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da hazır bulundu. 9 ay süren kapsamlı çalışmalarla aslına sadık kalınarak modernize edilen Savarona Yatı'nda incelemelerde bulunan Erdoğan, yapılan iyileştirme çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

'SEYİR TESTLERİ DE BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında geminin 80 ton asbestten arındırıldığı, tekne, makine, seyir ve elektrik sistemlerinin de onarıldığı öğrenildi. Erdoğan'ın ziyareti sonrası yapılan açıklamada, "Savarona'nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi. Yatın mobilyaları ise aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı. Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı" bilgilerine yer verildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erdoğan, Yenilenen Savarona Yatı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika

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