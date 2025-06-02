Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu: (3) - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu: (3)

02.06.2025 15:41
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz." dedi.

Erdoğan, Etimesgut Havaalanı'nda "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında yaptığı konuşmada, bu yıl 1 Mayıs'tan itibaren ülke genelinde 1600 noktada kara araçlarını, 58 noktada ise hava araçlarını konuşlandırmaya başladıklarını söyledi.

Arazözlerin, dozerlerin, ikmal araçlarının ve yer ekiplerinin en zorlu arazi şartlarında 7/24 göreve hazır vaziyette beklediğini ifade eden Erdoğan, "2002'de yalnızca 637 arazöz ve su ikmal aracımız vardı. Bugün hamdolsun bu araçlarımızın sayısını 1786'ya çıkardık. 831 iş makinemiz arazide hizmet vermeye devam ediyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göreve geldiklerinde envanterlerinde kayıtlı ilk müdahale aracının olmadığını dile getirerek, "Bugün filomuzdaki 2 bin 742 ilk müdahale aracıyla, orman kahramanlarımız yangınlara çok kısa sürede müdahale edebiliyor. Yangın vakalarında hava araçlarımızın daha hızlı su alması için 2002'den bugüne tam 4 bin 796 yangın, gölet ve havuzu inşa ettik." bilgisini paylaştı.

Bu süreçte nitelikli insan kaynaklarını da genişlettiklerini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:

"2025'te Orman teşkilatımıza 8 bin 500 yeni personel kazandırdık. Mühendislerimizle, muhafaza memurlarımızla, işçi ve memurlarımızla 25 bin kardeşimiz Yeşil Vatan'ın dört bir yanında cansiperane bir ruhla çalışmayı sürdürüyor. Aynı şekilde 130 bini aşkın orman yangını gönüllümüz en çetin şartlarda Yeşil Vatan'ı müdafaa ediyor. Ormanlarımızı koruyan, bu uğurda gerektiğinde canlarını hiçe sayan Yeşil Vatan'ın emektarlarına şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum."

Erdoğan, orman varlığının muhafazası noktasında sadece hükümete görev düşmediğini vurgulayarak, yerel yönetimlerin de sorumluluklarını layıkıyla yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.

Son dönemde herkesin yüreğini yakan birçok felaketin yerel yönetimlerin sorumluluğundaki kırsal alanda başlayıp ormanlık alanlara sirayet ettiğini anımsatan Erdoğan, çoğu belediyede bu konuda olması gereken düzeyde bir bilincin, hazırlığın ve yatırımın mevcut olmadığını dile getirdi.

"Yeşil Vatanımız için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütçe imkanlarının kısıtlılığı tezinin geçerli bir mazeretinin olmadığını aktararak, "Fuzuli harcama kalemlerinin büyüklüğüne baktığımızda çok net görebiliyoruz. Aynı durum depreme hazırlık ve diğer başlıklarda da söz konusudur. Reklama, konsere, eğlenceye veya geziye ayrılan tutarın deprem gibi, yangına müdahale gibi kritik kalemlerden katbekat fazla olmasının hiçbir açıklaması olamaz. Milletimizin çoluk çocuğunun boğazından keserek verdiği vergilerle oluşturulan kaynakların keyfi değil, etkin ve verimli harcanması şarttır." ifadesini kullandı.

Muhalif ve muvafık fark etmeksizin tüm belediyelerin bu hassasiyetle hareket etmesinin gerekli olduğuna inandığını kaydeden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Milli güvenlik meselesi olarak gördüğümüz Yeşil Vatanımız için bundan sonra da kararlılıkla çalışmaya, orman varlığımızı en güçlü şekilde koruyup geliştirmeye devam edeceğiz. Ağaçlarımızı korumak, ormanlarımızı yaşatmak, gelecek kuşaklara nefes alan bir Türkiye bırakmak için aralıksız çalışmayı sürdüreceğiz. Rabb'im, hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.

Bu düşüncelerle filomuza kattığımız 27 yeni hava aracımızın ülkemiz için ve milletimiz için tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Yeşil Vatan'ın her bir karışında gece gündüz demeden fedakarca görev yapan kahramanlarımıza, tüm ekiplerimize Rabb'imden başarılar niyaz ediyorum. Törenimize teşrif eden her bir kardeşime şükranlarımı sunuyorum."

Notlar

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Tabiatın Nefesi: Ormanların Öyküsü" isimli tablo hediye etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı İbrahim Hilmi Karslı'nın dualarıyla Yeşil Vatan kahramanları görev yerlerine uğurlandı.

Erdoğan, "Bütün neferlerimizi, gönüllülerimizi şu anda yola revan olmak üzere yolcu ediyoruz. Yolunuz, bahtınız açık olsun." dedi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin ile AK Parti Genel Başkan yardımcıları ve milletvekilleri de katıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında' programında konuştu: (3) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yeşil Vatan Kahramanları Görev Başında" programında konuştu: (3) - Son Dakika
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