Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yılı geride bıraktı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yılı geride bıraktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te yapılan seçimle Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı olarak göreve başladı. 10 yıl boyunca halk tarafından doğrudan seçilen Erdoğan, yeni sistemde ikinci dönemine başladı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan'ın milletin iradesiyle göreve geldiğini ve mazlumlara sahip çıkma gayretinde nice yıllar dilediğini belirtti.

10.08.2024 17:15
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014'teki seçimle başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 10 yılı geride bıraktı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, cumhurbaşkanının doğrudan halk tarafından seçilmesini içeren 2007 yılındaki Anayasa değişikliğinin ardından 10 Ağustos 2014'te Türk halkı ilk kez cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti.

Seçimde oyların yüzde 51,79'unu alan Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti'nin 12. Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, geçerli 40 milyon 545 bin 911 oydan 21 milyon 143'ünü alarak göreve geldi.

İlerleyen dönemde sistem değişikliği tartışmalarının gündemde olduğu Türkiye, 16 Nisan 2017 Pazar günü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni öngören anayasa değişikliğini oylamak için yeniden sandık başına giderken, halk oylamasında yüzde 51,41 "evet", yüzde 48,59 "hayır" oyu kullanıldı. Anayasa değişikliği, kesin sonuçların 27 Nisan'da Resmi Gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girdi.

Yeni sistemin ilk cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Parlamento üyelerinin belirlenmesi içinse 24 Haziran 2018'de seçim yapıldı.

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarıştı. AK Parti ve MHP'nin kurduğu "Cumhur İttifakı" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, CHP Muharrem İnce'yi, HDP ise Selahattin Demirtaş'ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi. Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarıştı.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı

Seçimin kazananı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı oldu.

Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'de yemin ettikten sonra Külliye'de bir tören düzenlendi, yeni sistemin ilk kabinesi de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 9 Temmuz 2018'de onaylandı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci seçimi ise geçen yıl yapıldı. Erdoğan, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı Seçimi'nde Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve Muharrem İnce ile seçim yarışına girdi ancak adaylardan İnce, seçime 3 gün kala adaylıktan çekildi.

İlk turda geçerli 54 milyon 796 bin 49 oydan 27 milyon 133 bin 849'unu alan Erdoğan, yüzde 49,25 ile seçimi önde tamamladı. Kılıçdaroğlu 24 milyon 595 bin 178 oy ile yüzde 44,88, Oğan 2 milyon 831 bin 239 oy ile yüzde 5,17 ve adaylıktan çekilmesine rağmen seçim pusulasında yer alan İnce, 235 bin 783 oy ile yüzde 0,43 oranına ulaştı.

Adaylar yüzde 50'den 1 oy fazlasını alamadığı için 14 Mayıs seçimlerinde en fazla oyu alan Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci turunda yeniden seçmenin karşısına çıktı.

Seçimin ikinci turunda yüzde 52,16 ile 27 milyon 725 bin 131 oy alan Recep Tayyip Erdoğan, yeniden Cumhurbaşkanı olurken rakibi Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 47,84 ile 25 milyon 432 bin 951 oy aldı.

Bu seçimle yeni sistemde ikinci dönemine başlayan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığına ilk seçildiği 10 Ağustos 2014'ten bu yana görevde 10 yılı geride bıraktı.

"Milletimizin iradesiyle"

AK Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, milletimizin iradesiyle 10 yıl önce bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin 12'nci Cumhurbaşkanı oldu. Milletimize hizmet yolunda, mazlumlara sahip çıkma gayretinde nice yıllar dileriz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 yılı geride bıraktı - Son Dakika

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