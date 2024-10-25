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- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dün Ankara'da gerçekleştirilen hain terör saldırısı nedeniyle taziyelerini ileten tüm dostlarımıza gösterdikleri dayanışma nedeniyle teşekkür ediyorum. Bu alçakça saldırı Türkiye'nin terörü bertaraf etme azmini ve kararlılığını daha da perçinlemiştir" dedi.