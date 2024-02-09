Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar\'da Cuma Namazı Kıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde cuma namazını kıldıktan sonra vatandaşlarla sohbet etti ve Antalya'ya hareket etmek üzere camiden ayrıldı. Daha sonra AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Antalya'ya uçakla hareket etti.

09.02.2024 14:48
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Antalya'ya hareket etmek üzere camiden ayrıldı.

Erdoğan, daha sonra AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Antalya'ya hareket etti.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar'da Cuma Namazı Kıldı - Son Dakika
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