Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar\'da Cuma Namazı Kıldı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan ve çıkışta vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, Antalya'ya hareket etmek üzere camiden ayrıldı.

Erdoğan, daha sonra AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katılmak üzere Atatürk Havalimanı'ndan uçakla Antalya'ya hareket etti.