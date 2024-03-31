Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, seçimler için vatandaşları sandık başına davet etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, katılımı yüksek, huzur ve güven içinde tamamlanan, ülkeye ve demokrasiye hayırlı bir seçim olmasını dileyerek, "Tüm vatandaşlarımızı sandık başlarına, vatandaşlık görevlerini yapmaya davet ediyoruz." dedi.
Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullanmak üzere Gölbaşı'ndaki Hacılar Ortaokulu'na geldi.
1146 numaralı sandıkta oyunu kullanan Yılmaz, ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, oy kullanarak vatandaşlık görevini yerine getirdiğini belirtti.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Ankara, Türkiye, Türk milleti ve demokrasi için hayırlı olmasını dileyen Yılmaz, bütün vatandaşları sandıklara davet ederek, şöyle konuştu:
"Diğer demokrasilerle mukayese ettiğimizde bizde katılım oranları yüksek olur. Bundan da iftihar ediyoruz. Milletimizin sandığa olan güvenini, inancını da gösteriyor bu. Diğer yandan tabii ki huzur ve güven içinde geçmesi önemli. Demokratik olgunluk içinde tamamlanması önemli bu sürecin. Bunun da gerçekleşeceğine yürekten inanıyoruz.
İnşallah katılımın yüksek olduğu, huzur ve güven içinde tamamlanan ülkemize, demokrasimize hayırlı olan bir seçim olur. Bunu temenni ediyoruz. Tekrar tüm vatandaşlarımızı sandık başlarına, vatandaşlık görevlerini yapmaya davet ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun seçimlerimiz."
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Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, eşi Canan Akkoyun ve oğlu Nevzat Emre Akkoyun, Zinciriye İlkokulunda oylarını kullandı. Vali Akkoyun, seçimlerin demokrasinin gereği olduğunu ve vatandaşların iradesinin sandığa yansıtılmasını sağladığını belirtti. Ayrıca, güvenlik tedbirlerinin alındığını ve vatandaşların huzur içinde oylarını kullandığını ifade etti.
AK Parti Eskişehir Milletvekilleri Fatih Dönmez ve Ayşen Gürcan ile İl Başkanı Gürhan Albayrak, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oylarını kullandı. Milletvekilleri ve il başkanı, seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu ve oy verme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde devam ettiğini belirtti.
Mardin ve Şırnak'ta bazı vatandaşlar, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanırken yöresel kıyafetler tercih etti. Mardin'de Ortaköy Mahallesi'ndeki Ortaköy Atatürk İlkokulu'nda ve Midyat ilçesine bağlı Anıtlı köyünde yaşayan Süryanilerin oy kullanması renkli görüntüler oluşturdu. Şırnak'ta ise Atatürk Mahallesi Merkez Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde kadınların yöresel kıyafetleriyle oy kullanması dikkat çekti. Vatandaşlar, seçimlerin kente ve ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.
Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dolandırıcılıkta kullanılmak üzere hazırlanan 556 adet tarihi eser ve altın görünümü verilmiş malzeme ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli şahıs yakalanırken, ele geçirilen malzemelerle ilgili adli işlemler başlatıldı.
Sanatçı Sezen Aksu, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Beykoz Sedat Simavi Ortaokulu'nda kullandı. Aksu, sandık görevlileriyle selamlaştıktan sonra 1291 numaralı sandıkta oyunu kullandı ve okuldan ayrıldı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yerel seçimler sorunsuz bir şekilde devam ederken, ilçenin Şirinkuyu Mahallesi'nde 28 muhtar adayı yarışıyor. İlçede muhtarlık için kıran kırana bir yarış yaşanıyor.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Turgut Altınok, 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında oyunu Ankara Keçiören'deki Kocatepe İlkokulu'nda kullandı. Altınok, 'Vatandaşımızın verdiği karara, vatandaşımızın oyuna, iradesine sahip çıkacağız ve saygı duyacağız.' dedi.
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP Hatay Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Lütfü Savaş, oyunu kullandı. Asrın felaketinde en büyük yarayı alan Hatay'da, Hatay büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş eşi Nazan Savaş oyunu, Defne ilçesinde bulunan Ballıöz İlkokulu'nda kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Başkan Savaş, 'Bugün Büyükşehir hem ilçe hem de muhtarlık seçimleri vardı. Meclis üyesi ve aza seçimleri de vardı. Eşim ve çocuklarımla oyumuzu kullanıp çıktık. İnşallah demokrasimiz için Hatay'daki ve Türkiye'deki insanlar için hayırlara vesile olur. Hak eden insanın kazandığı ve hakkaniyet ölçüsünde yönetildiği şehirler olur. Hayırlı olsun' dedi.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, eşi Çiğdem Güngör ile birlikte Reşat Vural İlkokulu'na giderek 2159 nolu sandıkta oy kullandı. Güngör, yaptığı açıklamada seçimin bir tercih olduğunu ve oyunu Denizli için en doğru ve sağlam tercih yaparak kullandığını belirtti.
AK Parti Bilecik Belediye Başkan adayı Mustafa Yaman, Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oyunu kullandı. Yaman, eşi Ayşe ve kızı Selvet Yaman'la geldiği Edebali Ortaokulu'ndaki 1125 numaralı sandıkta oy verme işlemini gerçekleştirdi. Bilecik'te demokrasi şöleni yaşandığını belirten Yaman, vatandaşların seçime yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti ve teşkilat mensuplarına ve dava arkadaşlarına teşekkür etti.
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