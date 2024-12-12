Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın çözümüyle ilgili açıklama Açıklaması

Güncel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Somali ve Etiyopya arasındaki anlaşmazlığın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ara buluculuğu ve ev sahipliğinde çözülmesiyle ilgili, "Ülkemiz ve insanlık adına gurur verici bir tablo. Kavganın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz. Hayırlı ve diğer uluslararası sorunlara çözüm için örnek olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, daha adil, barış ve refah içinde bir dünyanın mümkün olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adil ara buluculuğu ve ev sahipliğinde; Somali ve Etiyopya Cumhurbaşkanları, uzun zamandır süren ve iki komşu ülkeyi çatışmaya sürükleyecek ihtilafa diplomatik çözüm üzerinde uzlaştı. Ülkemiz ve insanlık adına gurur verici bir tablo. Kavganın kazananı, adil barışın kaybedeni olmaz. Hayırlı ve diğer uluslararası sorunlara çözüm için örnek olmasını diliyorum."