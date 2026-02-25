Müsiad'ın Geleneksel Ankara İftarı... Cevdet Yılmaz: "Önümüzdeki Dönem Enflasyonda Düşüşün Devam Ettiği Bir Dönem Olacak"

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüşün devam ettiği bir dönem olacak. Aylık bazda geçici etkilerle, mevsimsel etkilerle bazı dalgalanmalar olabilir ama genel istikamet önemlidir. Genel istikametimiz daha düşük enflasyona doğrudur, daha istikrarlı bir finansal ortama doğrudur" dedi.

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir'in ev sahipliğinde ATO Congresium'da düzenlenen MÜSİAD'ın Geleneksel Ankara İftarı'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu katıldı.

Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, "Enflasyon oranını aşağıya çekmek, makro finansal istikrarımızı güçlendirmek, öngörülebilirliğimizi artırmak şu andaki politikalarımızın temel önceliğini oluşturuyor" dedi. Enflasyonla mücadelede belli bir mesafe alındığına işaret eden Yılmaz, Mayıs 2024'te yüzde 75,5'e kadar yükselen enflasyonun o günden bugüne 45 puan civarında düştüğünü ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Önümüzdeki dönem enflasyonda düşüşün devam ettiği bir dönem olacak. Aylık bazda geçici etkilerle, mevsimsel etkilerle bazı dalgalanmalar olabilir ama genel istikamet önemlidir. Genel istikametimiz daha düşük enflasyona doğrudur, daha istikrarlı bir finansal ortama doğrudur. Özel sektörümüz için de şunu rahatlıkla ifade edebiliriz, 2026 yılı finansa erişim açısından, finansal şartlar açısından daha olumlu bir yıl olacak."

Kişi başına gelirimiz 18 bin dolara yakın mertebelerde gelecek diye tahmin ediyoruz. Bu değerlerle Türkiye ekonomisi nominal dolar bazında dünyanın 16. büyük ekonomisi, satın alma gücüne göreyse 11. büyük ekonomisi olacak. Bu yolda da uluslararası konumumuzu güçlendirerek devam edeceğiz.

"Enerjide dışa bağımlılığı azaltmak temel politikamız"

Tarihimizin en büyük sosyal konut seferberliğini başlatmış durumdayız. 500 bin sosyal konut. Eskisi gibi büyük ölçekli düşünmüyoruz. 2 oda 1 salon. İsraf ekonomisi değil, tasarruf ekonomisi diyoruz. Enerjiyi iyi kullanan, depremlere dayanıklı, iç tasarımı da iyi yapılmış konutlar inşa ediyoruz. Özel sektörün de artık yeni demografik gerçeklerimize uygun, daha tasarruflu konut üretimini ön plana almasının çok faydalı olacağını da buradan ifade etmek istiyorum. Konut arzını artıracağız. Enerjide yenilenebilir başta olmak üzere dışa bağımlılığı azaltmak temel politikamız.

Bir taraftan sağlıklı para ve maliye politikaları, diğer taraftan arz yönlü politikalar ve yapısal dönüşümlerle yolumuza devam edeceğiz. Bazı konularda bir ay gecikmeli olur, üç ay erken olur. Elbette bunları yaşayabiliriz. Asıl olan izlediğiniz programdır. Doğru bir program izliyorsanız, elinizde olmayan, kontrol edemediğiniz faktörler sizi bir miktar geciktirebilir veya olumlu bir sürprizse hızlandırıcı etki yapabilir ama asıl etkili olan sizin kendi programınızdır. Ortaya koyduğunuz hedeftir. Onu kararlı bir şekilde uygularsanız bir ay önce, üç ay sonra hedeflerinize ulaşırsınız. Biz de bu anlayış içinde sabırla, kararlılıkla programımızı hayata geçiriyoruz."