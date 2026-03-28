Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kamu-Sen\'in 8. Olağan Genel Kurulu\'nda konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu ve sendikalar arasında güçlü bir istişareyle personel sistemimizi modernize etmemizde, güncellememizde biz de büyük fayda görüyoruz." dedi.

Yılmaz, Türkiye Kamu-Sen'in bir otelde düzenlenen 8. Olağan Genel Kurulu açılışında yaptığı konuşmada, sivil toplumun taşıdığı sorumluluğun çalışma hayatında en güçlü şekilde sendikal yapılar aracılığıyla görünür hale geldiğini söyledi.

Kamu çalışanlarının haklarının korunması, çalışma barışının güçlendirilmesi ve kamu hizmetlerinin etkinliğinin artırılması noktasında sendikaların son derece önemli bir rol üstlendiğine vurgu yapan Yılmaz, bu doğrultuda, sivil toplum kuruluşları ile sendikaları, sorumluluk üstlendikleri her dönemde en güçlü paydaşları olarak gördüklerini ifade etti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yaptıkları atılımlarda sendikalarla birlikte başarı sağlandığını belirterek, "Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının sesi olma iddiasını, yıllar içinde ortaya koyduğu tutarlı çizgiyle güçlendirmiş bir yapıdır. Hak arama mücadelesini yürütürken sergilediği denge, meseleleri ele alışındaki ciddiyet ve ortaya koyduğu sorumluluk, sendikal alanın ülkenin genel yürüyüşüyle birlikte ilerleyebileceğini açık biçimde göstermektedir." diye konuştu.

"Daha etkin kamu hizmeti sağlayacak bir sistemi hep birlikte hayata geçirmeliyiz"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğünde sendikalarla olan süreçlerin istişare kültürü, sosyal diyalog ve birlikte yönetim anlayışıyla yürütüldüğüne dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Personel rejimimizin geçmişi oldukça eski tarihlere gidiyor. Bu süreç içinde birçok değişime ve farklılığa uğradı. Dolayısıyla bir güncelleme ihtiyacı olduğunu, bir derleme toparlama ihtiyacı olduğunu ifade etmemiz gerekir. Bu konuda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü başta olmak üzere kamu ve sendikalar arasında güçlü bir istişareyle personel sistemimizi modernize etmemizde, güncellememizde biz de büyük fayda görüyoruz. Noktasal değişiklikler zaman içerisinde bir dengesizlik oluşturabiliyor. Daha bütüncül bir bakış açısıyla, sistemin genelinde tutarlılığı ve sadeliği sağlayacak, çeşitli alanlar arasında daha dengeli bir yapı oluşturacak ve nihai olarak vatandaşımıza, milletimize daha etkin kamu hizmeti sunumunu sağlayacak bir sistemi hep birlikte hayata geçirmeliyiz. Burada her bakımdan açık olduğumuzu, sendikalarımızla çalışmaya da hazır olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Neden önemli bu? Devlet millete hizmet için var. Bizim zihniyetimiz ve medeniyetimiz öyle. Peygamber Efendimiz, 'Bir milletin efendisi ona hizmet edendir' demiş. Şeyh Edebali'nin, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' sözünü de hepimiz biliyoruz. Devlet memuru, her zaman ifade ediyoruz, devletin memuru ama elbette milletin de hizmetkarı."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kamu personel rejiminin geliştirilmesi ve çalışanların haklarının korunması noktasında, kamu görevlilerine ilişkin sendika ve konfederasyonların, en stratejik yol arkadaşları olmaya devam edeceğini söyledi.

"Sendikalı kamu personeli sayısı 650 binden 2,3 milyona ulaşmıştır"

Kamu çalışanlarına sendika kurma hakkının 1995'te Anayasa değişikliği ile tanındığı ve kanunun 2001'de yürürlüğe girmesiyle memur sendikacılığının yasal bir zemine oturduğunu hatırlatan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Özellikle hükümetlerimiz döneminde kamu görevlileri sendikacılığında sendikalaşma oranı hep artan bir seyir izlemiştir. Son 24 yılda kamuda sendikalaşma oranı yüzde 48'den yüzde 77'ye, sendikalı kamu personeli sayısı ise 650 binden 2,3 milyona ulaşmıştır. Elbette bu sayıların çok daha yüksek seviyelere çıkması, en büyük temennimizdir. Bu sayılar hükümetimizin sendikalaşmaya bakışını da açık şekilde ortaya koymaktadır. İktidara geldiğimiz günden bu yana kamu çalışanlarımız ile ilgili kangren haline gelmiş birçok sorunu çözüme kavuşturduk. Bu çerçevede, yıllardır çözülemeyen kamu görevlilerinin zorunlu tasarrufu teşvik hesaplarını iktidara gelir gelmez 2003 yılında tasfiye ettik, ana para ve biriken nemalarını ödedik."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, son 23 yılda memurların özlük haklarıyla ilgili yapılan iyileştirmeleri de hatırlatırken, özellikle başörtüsü sorununun kendi iktidarları döneminde ortadan kaldırıldığını ifade etti.

Türkiye'nin etrafında, dört bir yanında savaş ve çatışmaların yaşandığına vurgu yapan Yılmaz, şunları kaydetti:

"İsrail'in kışkırtmasıyla başlayan İran-ABD/İsrail savaşı var. Bu savaş, bölgemizdeki istikrarsızlığı artırdığı gibi küresel düzeyde de ciddi anlamda bozucu bir etki yapma noktasında. İnsani maliyetleri hepimiz biliyoruz. Kız çocuklarının bombalanan okulu hepimizin yüreğini yaktı. Bir taraftan da büyük ekonomik maliyetler üretiyor bu savaş. Enerji kanalıyla, petrol fiyatları, doğal gaz kanalıyla bunu yapıyor. Ticaret, lojistik kanallarıyla yapıyor. Turizmi etkiliyor, gıda ve tarım sektörünü etkiliyor. Dolayısıyla bu savaşın tüm insanlık için bir maliyet ürettiği görülüyor. Biz de Türkiye olarak bunun etkilerini en aza indirmek için bazı tedbirler aldık. Özellikle akaryakıtta eşel mobil sistemine geçmiş olduk. Bunun bize çok ciddi bir maliyeti var bütçe olarak. Ama vatandaşımız bu savaştan, akaryakıt üzerindeki artışından en az şekilde etkilensin diye böyle bir fedakarlığı yaptık. İnşallah bu savaş bir an önce sona erer. Türkiye Cumhuriyeti olarak tavrımız nettir. Biz hukuktan, insani değerlerden, barıştan, diplomasiden, müzakereden yanayız. Sayın Cumhurbaşkanı'mız da liderler düzeyinde bunu gerçekleştiriyor. İlgili tüm kurumlarımız sahada. Savaş başlamadan engellemek için çaba sarf ettik ama maalesef bu savaş başladı. Şimdi de en kısa sürede bitsin diye gayret sarf ediyoruz."