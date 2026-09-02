OVP Detayları 6 Eylül'de Açıklanacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi OVP detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "Katılımcı ve istişareye dayalı bir anlayışla hazırladığımız 2027-2029 dönemi OVP detaylarını 6 Eylül Pazar günü kamuoyuyla paylaşmayı planlıyoruz"
Kaynak: AA
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