Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Baka ile görüştü - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Baka ile görüştü

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 1956 Macar Devrimi'nin 70. yıl dönümü dolayısıyla Budapeşte'de Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından kabul edildi. Görüşmede ikili ilişkiler ile ticaret, enerji ve savunma sanayi işbirliği ile vize konuları ele alındı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Andras Baka tarafından kabul edildi.

Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan Parlamentosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde gerçekleşen görüşmeye ilişkin şunları kaydetti:

"1956 Macar Devrimi ve Bağımsızlık Savaşı'nın 70. yıl dönümü vesilesiyle bulunduğumuz Budapeşte'de, Macaristan Cumhurbaşkanı Sayın Andras Baka ile Macaristan Parlamentosu'ndaki Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde bir araya geldik. Görüşmemizde, ikili ilişkilerimizin yanı sıra ticaret, enerji, ulaştırma, savunma sanayi ve kültürel alanlardaki işbirliğimizi ve vize konularını ele aldık. Ortak tarihi ve kültürel bağlarımızdan güç alan Türkiye-Macaristan dostluğunu her alanda daha ileri taşımayı amaçlıyoruz. Nazik ev sahipliği için Cumhurbaşkanı Sayın Baka'ya teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Macaristan Cumhurbaşkanı Baka ile görüştü - Son Dakika
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