Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul Energy Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul Energy Forum'da konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul Energy Forum\'da konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı'nın dünyanın enerji kaynaklarını sömürdüğünü belirterek, "Küresel adaletsizliğin kaynağında bulunan bu sömürü siyasetine karşı Türkiye, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile daha adil bir dünya çağrısı yaparak küresel...

22.11.2024 16:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı'nın dünyanın enerji kaynaklarını sömürdüğünü belirterek, "Küresel adaletsizliğin kaynağında bulunan bu sömürü siyasetine karşı Türkiye, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile daha adil bir dünya çağrısı yaparak küresel adalet mücadelesi veriyorsa, aynı şekilde enerji alanındaki yatırımları ile de bir küresel adalet ve özgürleşme mücadelesi vermektedir." dedi.

Altun, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'un ana oturumunda konuştu.

Enerjinin küresel alandaki jeopolitik rekabetin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Altun, enerji kaynaklarına hükmetmenin, küresel iktidar mücadelesinin en merkezi unsuru, bileşeni konumunda olduğunu dile getirdi.

Altun, geriye dönüp bakıldığında modern dünya tarihinin aynı zamanda bir sömürgecilik tarihi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tarihin merkezinde Batı'nın batı dışı dünyanın kaynaklarını, enerji kaynaklarını sömürüsü yer alır. Küresel adaletsizliğin kaynağında bulunan bu sömürü siyasetine karşı Türkiye, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile daha adil bir dünya çağrısı yaparak küresel adalet mücadelesi veriyorsa, aynı şekilde enerji alanındaki yatırımları ile de bir küresel adalet ve özgürleşme mücadelesi vermektedir. Ülkemiz bugün enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, kaynak çeşitliliğini artırmak, bir enerji merkezi olmak, enerji arz güvenliğini temin etmek, kendi kaynaklarını azami ölçüde kullanmak, yenilenebilir enerjide öncü olmak ve güvenli şekilde nükleer enerji kaynağına ulaşmak noktasında devasa adımlar atmıştır."

Bu adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı liderliği sayesinde atılabildiğini kaydeden Altun, bunun aynı zamanda Türkiye'nin küresel itibarı ve marka değeri açısından da son derece hayati, ehemmiyetli adımlar olduğunu dile getirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde kurumsallaşan Türkiye iletişim modelinin merkezi unsurlarından birinin Türkiye'nin marka değerini daha da güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kendilerinin bu amaçla yürüttükleri çalışmalarda ülkenin enerji alanındaki yatırımlarının ve vizyonunun tanıtımını yapmayı önemsediklerini vurgulayan Altun, bu doğrultuda çalışmaları yürütmeye devam ettiklerini anlattı.

"Türkiye; enerjinin çatışma ve krizlerin kaynağı değil, bölgesel ve küresel işbirliğinin vasıtası olmalı"

Altun, AA'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği forumun da bu yönüyle ülkenin marka değerini daha da güçlendirmeye yönelik bir gayretin ürünü olduğunu belirtti.

Forumun çok önemli bir hedefinin de enerji alanında ulusal ve uluslararası alanda bir işbirliği platformu inşa etmek olduğunu ifade eden Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu platform her şeyden önce bir diyalog kanalıdır. Zira bugün dünyamız jeopolitik krizler, bölgesel çatışmalar, iklim değişikliğinin sebep olduğu doğal felaketler ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle küresel alanda enerji bağlamında ciddi meydan okumalarla zorlu sınamalarla karşı karşıyadır. Bu meydan okumalara ve zorlu sınamalara karşı küresel işbirliğine ihtiyacımız olduğu açıktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sürekli ifade ettiği gibi Türkiye, enerjinin çatışma ve krizlerin kaynağı değil, bölgesel ve küresel işbirliğinin vasıtası olması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda bir amacımız da enerji alanında tek boyutlu, yukarıdan aşağıya asimetrik bilgi akışına karşı bütün aktörlerin kendi adına, birbirleriyle konuştuğu, konuşabileceği çoğulcu bir bilgi üretme ve yayma zemini inşa etmektir. Zira, küresel adaletsizliği besleyen en önemli unsurlardan biri de hiç kuşkusuz bu asimetrik bilgi akışıdır."

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı himaye ve destek sayesinde bu platformun, söz konusu enerji alanındaki küresel asimetrik bilgi akışına karşı güçlü bir alternatif iletişim ve etkileşim kanalı oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkıları, himayeleri ve ülke adına yaptıkları için şükran borçlu olduklarını dile getiren Altun, forumun ülke, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Kaynak: AA

Fahrettin Altun, istanbul, Ekonomi, Türkiye, Enerji, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul Energy Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:45 Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var Ümit Özdağ: Ben öldürülürsem 3 sorumlu var
15:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2026 yılında hanelerimizin yarısını kendi doğalgazımızla karşılayacağız
15:16 Kılıçdaroğlu’ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen ’işbirlikçi’ çıktı, güvenmem hataydı Kılıçdaroğlu'ndan Akşener için olay sözler: Ailemi emanet ederim diyen 'işbirlikçi' çıktı, güvenmem hataydı
13:51 ’’Safları sıklaştırın’’ diyen Kılıçdaroğlu’na adliye önünde coşkulu karşılama ''Safları sıklaştırın'' diyen Kılıçdaroğlu'na adliye önünde coşkulu karşılama
10:23 Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün İşte tüm detaylar Yenidoğan Çetesi davasında 5. gün! İşte tüm detaylar
01:41 Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı Milyonluk ceza gelebilir Bakanlık 1000 liralık çorbayı incelemeye aldı! Milyonluk ceza gelebilir
01:27 Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı Başsavcıdan 124 ülkeye Netanyahu çağrısı
00:47 Netanyahu UCM’nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti Netanyahu UCM'nin tutuklama kararı sonrası kameralar karşısına geçti tehdit etti
00:09 Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi Restoranda yangın faciası: Temizlik işçici alevlerin arasında can verdi
00:04 Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi Çarşı ve mahalle bekçilerine üst arama yetkisi
23:45 İsrail’den Suriye’ye hava saldırısı: Can kaybı 84’e yükseldi İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı: Can kaybı 84'e yükseldi
23:36 Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup “Sus ulan“ demiş Bülent Arınç, yıllar önce yaşanan olayı anlattı: Tayyip Bey masaya yumruğu vurup "Sus ulan" demiş
23:03 TBMM’de kabul edildi Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı TBMM'de kabul edildi! Yetkisiz çakar kullanımı ve ateşli silahlara yönelik cezalar artırıldı
22:33 Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı Ev hapsindeyken 2 kişiyi öldürüp kayıplara karışan Servet Bozkurt yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2024 17:04:58. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul Energy Forum'da konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.