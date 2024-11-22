Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, İstanbul Energy Forum\'da konuştu Açıklaması

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Batı'nın dünyanın enerji kaynaklarını sömürdüğünü belirterek, "Küresel adaletsizliğin kaynağında bulunan bu sömürü siyasetine karşı Türkiye, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile daha adil bir dünya çağrısı yaparak küresel adalet mücadelesi veriyorsa, aynı şekilde enerji alanındaki yatırımları ile de bir küresel adalet ve özgürleşme mücadelesi vermektedir." dedi.

Altun, Anadolu Ajansının (AA) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde, "Ortak Gelecek, Ortak Hedefler" teması ile düzenlediği İstanbul Energy Forum'un ana oturumunda konuştu.

Enerjinin küresel alandaki jeopolitik rekabetin en önemli unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Altun, enerji kaynaklarına hükmetmenin, küresel iktidar mücadelesinin en merkezi unsuru, bileşeni konumunda olduğunu dile getirdi.

Altun, geriye dönüp bakıldığında modern dünya tarihinin aynı zamanda bir sömürgecilik tarihi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu tarihin merkezinde Batı'nın batı dışı dünyanın kaynaklarını, enerji kaynaklarını sömürüsü yer alır. Küresel adaletsizliğin kaynağında bulunan bu sömürü siyasetine karşı Türkiye, nasıl ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliği ile daha adil bir dünya çağrısı yaparak küresel adalet mücadelesi veriyorsa, aynı şekilde enerji alanındaki yatırımları ile de bir küresel adalet ve özgürleşme mücadelesi vermektedir. Ülkemiz bugün enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, kaynak çeşitliliğini artırmak, bir enerji merkezi olmak, enerji arz güvenliğini temin etmek, kendi kaynaklarını azami ölçüde kullanmak, yenilenebilir enerjide öncü olmak ve güvenli şekilde nükleer enerji kaynağına ulaşmak noktasında devasa adımlar atmıştır."

Bu adımların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli ve kararlı liderliği sayesinde atılabildiğini kaydeden Altun, bunun aynı zamanda Türkiye'nin küresel itibarı ve marka değeri açısından da son derece hayati, ehemmiyetli adımlar olduğunu dile getirdi.

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vizyonu çerçevesinde kurumsallaşan Türkiye iletişim modelinin merkezi unsurlarından birinin Türkiye'nin marka değerini daha da güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Kendilerinin bu amaçla yürüttükleri çalışmalarda ülkenin enerji alanındaki yatırımlarının ve vizyonunun tanıtımını yapmayı önemsediklerini vurgulayan Altun, bu doğrultuda çalışmaları yürütmeye devam ettiklerini anlattı.

"Türkiye; enerjinin çatışma ve krizlerin kaynağı değil, bölgesel ve küresel işbirliğinin vasıtası olmalı"

Altun, AA'nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği forumun da bu yönüyle ülkenin marka değerini daha da güçlendirmeye yönelik bir gayretin ürünü olduğunu belirtti.

Forumun çok önemli bir hedefinin de enerji alanında ulusal ve uluslararası alanda bir işbirliği platformu inşa etmek olduğunu ifade eden Altun, konuşmasında şunları kaydetti:

"Bu platform her şeyden önce bir diyalog kanalıdır. Zira bugün dünyamız jeopolitik krizler, bölgesel çatışmalar, iklim değişikliğinin sebep olduğu doğal felaketler ve tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle küresel alanda enerji bağlamında ciddi meydan okumalarla zorlu sınamalarla karşı karşıyadır. Bu meydan okumalara ve zorlu sınamalara karşı küresel işbirliğine ihtiyacımız olduğu açıktır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın sürekli ifade ettiği gibi Türkiye, enerjinin çatışma ve krizlerin kaynağı değil, bölgesel ve küresel işbirliğinin vasıtası olması gerektiğine inanmaktadır. Bu doğrultuda bir amacımız da enerji alanında tek boyutlu, yukarıdan aşağıya asimetrik bilgi akışına karşı bütün aktörlerin kendi adına, birbirleriyle konuştuğu, konuşabileceği çoğulcu bir bilgi üretme ve yayma zemini inşa etmektir. Zira, küresel adaletsizliği besleyen en önemli unsurlardan biri de hiç kuşkusuz bu asimetrik bilgi akışıdır."

Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağladığı himaye ve destek sayesinde bu platformun, söz konusu enerji alanındaki küresel asimetrik bilgi akışına karşı güçlü bir alternatif iletişim ve etkileşim kanalı oluşturacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a katkıları, himayeleri ve ülke adına yaptıkları için şükran borçlu olduklarını dile getiren Altun, forumun ülke, bölge ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni etti.