Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyerek BM başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda sadece bugünümüz için değil, yarınlarımız için, aslında hayat neşemiz, umudumuz, geleceğimiz olan siz çocuklar için mücadele verdi, vermeye devam ediyor." dedi.

Altun, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'ne katıldı.

Konuşmasına İstanbul'da meydana gelen depremlere değinerek başlayan Altun, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Allah milletimizi tüm afetlerden korusun." temennisinde bulundu.

23 Nisan Çocuk Şenliği'nin 1979'dan bu yana düzenlendiğini ve dünyanın her bölgesinden çocukların Türkiye'de bir araya geldiğini belirten Altun, şöyle devam etti:

"Misafir ettiğimiz çocuklarımız ve aileleri, ülkemizle ömür boyu sürdürecekleri derin bağlar kuruyorlar. Tabii 1979'dan bugüne hamdolsun ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanı'm, zat-ı devletlerinizin liderliğinde daha çok büyüdü, daha çok gelişti, daha müreffeh bir hal aldı. Çekim merkezine dönüştü, bölgesel bir güç, küresel bir aktör oldu. Ülkemiz geliştikçe, büyüdükçe bir yandan da bölgesel ve küresel krizlerin çözümüne, yaşadığımız dünyanın daha adil, daha yaşanabilir, savaşla değil barışla anılan bir dünya halini alması için çaba sarf etti. Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Daha adil bir dünya mümkündür.' diyerek BM başta olmak üzere bütün uluslararası platformlarda sadece bugünümüz için değil, yarınlarımız için, aslında hayat neşemiz, umudumuz, geleceğimiz olan siz çocuklar için mücadele verdi, vermeye devam ediyor."

"Geleceği barışla kurmak istiyorsak çocuklara kıymet vermeliyiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabası, mücadelesi ve gayesinin, "yeryüzündeki hiçbir çocuğun gözünden bir damla yaş dökülmemesi" davası olduğunu vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın siyasi mefkuresi, Filistin'in cesur çocukları başta olmak üzere tüm dünya çocuklarının geleceğini teminat altına almayı hedefleyen bir mefkuredir. Allah zat-ı devletlerinizin gücüne güç katsın. Bugün burada, dünyanın dört bir yanından gelen pırıl pırıl, güzel kalpli çocuklar bizlere şunu hatırlatıyor: Geleceği barışla kurmak istiyorsak, çocuklara kıymet vermeliyiz. Geleceği özgürlükle kurmak istiyorsak, çocukların gözünden bakmalıyız. Geleceği birlikte kurmak istiyorsak, çocukları bir araya getirmeliyiz."

"Umuda, kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız var"

TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nin temasının "Hayat Çocuklar Gülünce Güzel" olduğuna dikkati çeken Altun, şu ifadeleri kullandı:

"'Bir çocuğun gülüşü, bir milletin duası gibidir' demiş şair. O gülüşü korumak, bütün insanlığın boynunun borcudur. Adaletsizliğin, zulmün, savaşların, krizlerin, soykırımların yaşandığı bu dünyada umuda, kardeşliğe ve barışa ihtiyacımız var. Bir çocuğun savaş uçakları yerine kuş sesleriyle uyandığı bir sabah. Bir çocuğun göç yollarını değil, oyun parklarını tanıdığı bir hayat. Bir çocuğun susuzlukla değil, bilgiyle hemhal olduğu bir dünya. Daha güzel bir dünyadır, daha adil bir dünyadır. Adalet, en çok çocuklara lazım. Barış, en çok çocuklar için gerekli ve biz Türkiye olarak, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın küresel liderliğiyle onlara umut olmaya, gelecekleri için gayret etmeye devam edeceğiz."

"Çocuklar aynı türküyü söylediğinde dünya güzelleşir"

Bu şenliği, sadece bir eğlence olarak değil, bir kültür diplomasisi, bir insanlık bayramı olarak gördüklerinin altını çizen Altun, şunları kaydetti:

"Çünkü biliyoruz ki çocuklar aynı toprağa bastığında ülkeler yakınlaşır. Çocuklar aynı oyunu oynadığında milletler barışır. Çocuklar aynı türküyü söylediğinde dünya güzelleşir. Daha güzel bir dünya temennisiyle Türkiye Büyük Millet Meclisimizin açılışının 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızı tebrik ediyor, zat-ı devletlerinize katıldığınız, programımızı şereflendirdiğiniz için şükranlarımı arz ediyorum."