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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Arar, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceleyerek tercihlerini belirledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
10.01.2024 - 10:35,  Güncelleme: 10:39
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Bölge Müdürü Mehmed Zahid Talha Arar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Arar, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" adıyla oylamaya sunulan seçkiden "Aytuğ Can Sencar'in "Depremin umudu" fotoğrafına oy veren Arar, İsrail yönetiminin savaş suçu niteliğindeki saldırıları hakkında delil kabul edilerek tarihe not düşen " Gazze: Kanıt" kategorisinden ise Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını seçti.

Arar, "Çevre-Yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği", "Spor" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Er meydanında", "Haber" kategorisinde ise Murat Kula'nın " Filistin'e destek" fotoğraflarına oy verdi.

Kaynak: AA
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