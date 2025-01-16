Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından "Filistin Davası" kitaplarına ilişkin paylaşım

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, İsrail'in, Filistin'e yönelik soykırımının ele alındığı "Filistin Davasının Hakikat Cephesi" ve "Filistin Davamız" kitaplarına ilişkin paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Başkanlığın yayımladığı "Filistin Davasının Hakikat Cephesi" ve "Filistin Davamız" kitaplarının, Gazze'deki insani trajedinin ve soykırımın son bulması için sağlanan ateşkes vesilesiyle bir kez daha kamuoyunun ilgisine sunulduğu belirtildi.

"Filistin Davasının Hakikat Cephesi" kitabında olduğu gibi Filistin meselesini hakkaniyetle dünya kamuoyuna anlatmakta ve Gazze'deki mazlumların sesi olmakta kararlı olunduğu vurgulanan açıklamada, " Türkiye'nin Filistin davasına olan bağlılığını daha derinlemesine anlamak amacıyla hazırlanan 'Filistin Davamız' kitabında da vurgulandığı üzere Türkiye, Filistin halkının haklarını ve onurunu savunarak adalet ve insanlık adına kararlı duruşunu sürdürecektir." ifadesi kullanıldı.

"Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz bırakmadık"

Her iki kitapta da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısı yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Filistin Davamız" kitabı için kaleme aldığı takdim yazısında, yıllardır yeryüzünde en büyük adaletsizliklerin ve dramların yaşandığı işgal altındaki Filistin topraklarının bir kez daha kan, gözyaşı ve tarifsiz acılara şahitlik ettiğini belirtti.

Uluslararası kuruluşlar ve birçok ülkenin Gazze'de yaşananlara sessiz kaldığına dikkati çeken Erdoğan, milyonlarca sivilin gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılarak toplu halde cezalandırıldığını vurguladı.

İşlenen onca zulüm, savaş suçu ve katliama rağmen vicdanların harekete geçmediğine, dünyanın olup biteni izlemeye devam ettiğine dikkati çeken Erdoğan, şunları kaydetti:

"7 Ekim'de başlayan ve Gazze'de insanı, tabiatı ve coğrafyayı yok etmeyi hedefleyen büyük bir saldırıyla karşı karşıyayız. Hastaneler, okullar, camiler, kiliseler, tarihi mekanlar, pazar yerleri, mülteci kampları bombalanıyor. Masum çocuklar, kadınlar, yaşlılar acımasızca katlediliyor. Abluka altındaki Gazze'de en temel insan hakları bile yok sayılıyor. Geçmişten günümüze zulme uğrayanın yanında, zalimin karşısında olan, mazlumlara kucak açan Türkiye, bugün de masum ve mazlum Filistin halkının yanında durmaktadır. Gazze'de tüm dünyanın gözleri önünde yapılan katliamların durdurulması, bizim hem insani vazifemiz hem de inancımızın bir gereğidir. 7 Ekim tarihinden bu yana bir taraftan diplomatik temaslarımızı her seviyede sürdürürken, diğer taraftan da Gazze'ye insani yardımların ulaştırılması için gayret gösteriyoruz. Gazze'deki kardeşlerimizi asla sahipsiz, çaresiz bırakmadık ve bırakmayacağız."

"Türkiye olarak ilkeli ve insani bir duruş benimsedik"

Gelinen noktada mevcut durumun dünyanın tamamının, küresel yönetim ve güvenlik düzeninin, bu konuda sorumluluk ve yetki sahibi tüm kurumların haysiyet sorunu olduğunu vurgulayan Erdoğan, şunları ifade etti:

"Türkiye olarak, bu durum karşısında ilkeli ve insani bir duruş benimsedik. Sivillere karşı eylemleri tasvip etmediğimizi her fırsatta söyledik, söylüyoruz. Önceliğimiz insani ateşkesin tesis edilmesidir. Kudüs-i Şerif'e dört asırdan fazla hizmet etmiş milletimiz açısından da bu mübarek beldenin çok müstesna bir konumu vardır. Şunun altını dikkatle çiziyoruz ki Orta Doğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi ancak 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, bağımsız, coğrafi bütünlüğü haiz bir Filistin devletinin kurulmasıyla mümkündür. Bu çerçevede bölgede söz sahibi tüm aktörleri barışa samimiyetle katkı vermeye davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan eserin, Gazze'de yaşanan insanlık dramı konusunda Türkiye'nin yurt içi ve dışında ortaya koyduğu samimi çabayı kayda geçireceğine gönülden inandığını belirtti.