Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Şehitler İçin Taziye Mesajı Paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için taziye, yaralı askerler için acil şifa dileğinde bulundu.

Kabine üyeleri, çatışmada 5 askerin şehit olması, 8 askerin yaralanmasının ardından başsağlığı mesajları paylaştı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralı askere acil şifa dileyerek, "Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Ülkemizin güvenliğine, milletimizin huzuruna tehdit oluşturan tüm terör örgütleri yok edilinceye kadar tavizsiz mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Terör örgütleri ve onların destekçileri hiçbir zaman hedefine ve amacına ulaşamayacak, aziz milletimiz teröre asla boyun eğmeyecektir." ifadelerini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi, yaralı Mehmetçiklerin bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni etti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet, ailelerine, kahraman Türk ordusuna ve millete başsağlığı diledi. Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin makamları ali olsun. Yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki vatan uğruna, ay yıldızlı şanlı bayrağımız uğruna şehit düşen kahraman evlatlarımızın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacağız, duraksamayacağız. Bu hainlere yaptıklarının hesabını tek tek soracağız."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askerlere acil şifa dileyerek, "Şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. Aziz milletimizin başı sağ olsun." paylaşımında bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de paylaşımında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı Mehmetçiklerimize acil şifalar diliyorum. Rabb'im kederli ailelerine, yakınlarına ve silah arkadaşlarına sabırlar versin. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." mesajını paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise paylaşımında, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde 5 kahraman askerin şehit olduğunu, 8 kahraman askerin yaralandığını üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Vatan toprağına düşen kahraman şehitlerimize yüce Allah'tan rahmet, ailelerine sabır, yaralanan kahraman askerlerimize acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, şehit askerlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa ve millete başsağlığı dilediği mesajında, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 5 askerimiz şehit olmuş, 3'ü ağır 8 askerimiz yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine hızla başlanmıştır." ifadelerine yer verdi.