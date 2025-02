Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden 6 Şubat depremlerine ilişkin paylaşım

Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerinin ikinci yılında mesaj yayımlayarak, hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı ve devlet millet dayanışmasının önemine vurgu yaptı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ve dünyanın en büyük felaketlerinden biri olan, 11 ili etkileyen 6 Şubat depremlerinin dinmeyen acısını yüreklerinde hissettiklerini belirtti.

Asrın felaketinin ilk anlarından itibaren devlet ve millet olarak seferber olduklarını aktaran Tunç, şunları kaydetti:

"Kaybettiğimiz canlarımızın hüznüyle her birimizin ortaya koyduğu asrın birlikteliği, bizleri daha da güçlü kıldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, aziz milletimizin desteği ve duasıyla depremlerin açtığı yaraları sarmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalıştık. Şehirlerimizi kalkındırmak ve eskisinden daha iyi hale getirmek için azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. Hepimizi derinden sarsan depremlerde, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb'im, ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden korusun, aynı acıları tekrar yaşatmasın."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da 6 Şubat'ın, Türkiye'nin en zor günlerinden biri olduğunu vurguladı. Acının, kaybın ve umutsuzluğun içinden dayanışmayla çıkıldığına işaret eden Göktaş, şu ifadeleri kullandı:

"Büyük bir aile olarak birbirimize omuz verdik, asrın felaketini asrın birlikteliğiyle aştık. Bakanlık olarak her an sahadaydık, vatandaşlarımızın yanındaydık. 19 bin 262 personelimizle 5 milyondan fazla vatandaşımıza ulaştık. Şehirlerimizi yeniden ayağa kaldırırken afet bölgesini eskisinden daha iyi imkanlara kavuşturmak için seferberiz. Her bir vatandaşımız, güvenli ve sıcak yuvasına kavuşana kadar durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceğiz. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, kıymetli ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Allah, ülkemizi her türlü felaketten korusun."

"Devlet millet el ele bölge illerimizin her zaman yanında olduk"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise asrın felaketinin ikinci yılında, yüreklerinde asla geçmeyen derin acıyı milletçe hissettiklerini belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, devlet millet el ele bölge illerimizin her zaman yanında olduk. O kara günde, millet olarak nasıl tek yürek olduysak bugün de aynı birlik ve beraberlik ruhuyla şehirlerimizi yeniden inşa etmek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyor, kederli ailelerine sabır ve metanet diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremde bölgesinde yapılan çalışmaların yer aldığı video ile "unutmadık, unutmayacağız" mesajını paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, depremde hayatını kaybedenleri rahmetle andıklarını belirterek, "Rabb'im mekanlarını cennet eylesin. 6 Şubat'ı ve yitirdiğimiz kardeşlerimizi unutmayacağız. Aziz hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 6 Şubat 2023'te 11 ilde yaşanan ve tarihin en büyük felaketlerinden biri olarak hafızalara kazınan depremlerin ikinci yılında hayatını kaybedenleri rahmetle anarak, yakınlarına sabır ve başsağlığı diledi.

Devlet ve milletin el ele vererek, tüm gönül coğrafyasıyla ilk andan itibaren "asrın birlikteliği" ruhuyla yaraları sarmak, kaybettiklerinin hatırasına sahip çıkmak ve geleceğe daha sağlam adımlarla yürümek için büyük bir seferberlik başlattığını belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Devletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, gönüllülerimiz ve aziz milletimiz, tek yürek olup harekete geçti. Kimisi gözyaşlarıyla dua etti, kimisi elleriyle taş kaldırdı, kimisi ekmeğini bölüştü ama herkes o büyük felaketin karşısında omuz omuza verdi. Dayanışmanın, kardeşliğin en güzel örneğini sergiledi ve milletimizin büyüklüğünü, vakur duruşunu ve sarsılmaz dayanışmasını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Depremin en ağır yüklerinden biri de eğitim camiamızın omuzlarına düştü. Kaybettiğimiz her bir öğrencimiz, öğretmenimiz ve eğitim neferimiz, bilgiye adanmış hayatlarıyla, nesiller yetiştirmek için verdikleri emekle bu ülkenin yarınlarını inşa eden değerlerimizdi. Onların bıraktığı mirası yaşatmak, eğitim yolculuğunu kesintisiz sürdürmek ve ülkemizin yarınlarını daha güçlü kılmak için var gücümüzle çalışıyoruz."

"6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız"

Bakan Tekin, böylesine büyük bir felaketin izlerini tamamen silmenin, yaşanan acıları bütünüyle dindirmenin mümkün olmadığını ama el ele vererek hafifletebilir, dayanışma ruhuyla umuda ve yeniden inşaya dönüştürebileceğine işaret etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel talimatları doğrultusunda, deprem bölgesinde sadece kayıpları telafi etmeyi değil, eğitim altyapısını daha sağlam, güvenli ve modern bir yapıya kavuşturmayı hedeflediklerini bildiren Tekin, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim alabilmesi için daha dayanıklı, donanımlı ve çağın gereklerine uygun eğitim ortamları oluşturduk. Hamdolsun, söz verdiğimiz gibi eğitim yuvalarımızı yeniden inşa ettik ve kapasitemizi artırma hedefimize kararlılıkla ilerliyoruz. Biten projelerimizle deprem öncesi rakamları yakaladık. Devam eden projeler tamamlandığında ise deprem bölgesinde mevcut derslik kapasitesi, deprem öncesi rakamların üzerine çıkarak yüzde 10 artış sağlanmış olacak. Böylece 6 Şubat felaketinden önceki derslik sayısını aşarak eğitim sistemimizi çok daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmuş olacağız."

Tekin, bu felaketin yetimi sahipsiz bırakmayan, düşeni kaldıran, kaybedilenin emanetine sahip çıkan bir millet olunduğu gerçeğini bir kez daha gösterdiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Kardeşliğimizle dayanışmamızla ortak sorumluluk bilincimizle depremde kaybettiğimiz canlarımızın emanetini, umutla geleceğe bakan her evladımızın yüreğinde yaşatmaya devam edeceğiz. Tarih boyunca nice badireler atlatmış, her defasında küllerinden doğmayı bilmiş bir millet olarak 6 Şubat'ı unutmadık, unutmayacağız. Bu vesileyle, depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. İlk andan itibaren fedakarlık gösteren, büyük bir dayanışma ruhuyla hareket eden tüm kurumlarımıza, gönüllülere ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah, ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da şu ifadeleri kullandı:

"Acımız hala taze. 'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden tam iki yıl geçti. O günden bugüne milletçe el ele vererek tek yürek olduk. Birlik ve dirlik şuuruyla asrın felaketi karşısında 'asrın birlikteliği'ni hakim kıldık. 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden canlarımızı rahmetle anıyorum. Rabb'im ülkemizi, milletimizi ve insanlığı her türlü afetten korusun."