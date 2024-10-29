Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Cumhuriyet Bayramı mesajları

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

29.10.2024 11:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bakanlar, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitleri, kahraman gazileri rahmet, minnet ve saygıyla anarak, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulundu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhuriyet'in 101. yılına kavuşmanın heyecanı ve gururunu hep birlikte yaşadıklarını belirterek, "Mayası birlikte yoğrulan aziz milletimizin, emperyalist güçlere geçit vermeyerek istiklal ve istikbalimiz için verdiği kahramanca mücadele sonrası kurulan Cumhuriyetimiz, asırlık bir çınara dönüşmüştür. Her karış toprağı şehitlerimizin kanıyla bezenmiş, ecdadımızın bizlere emaneti olan ülkemizi, birlik ve beraberlik ruhuyla geleceğe emin adımlarla taşıma gayretindeyiz." ifadesini kullandı.

Temel hak ve özgürlüklerin korunarak güçlendirilmesi, demokrasi standartlarının daha da yükseltilmesi, milletin refahı ve huzuru için çalıştıklarını belirten Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerini hayata geçirmek, adalet ve hukuk başta olmak üzere Türkiye'yi her alanda daha da güçlendirmek için adımlarını kararlılıkla attıklarını bildirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ise "Destansı bir kurtuluş mücadelesiyle kazandığımız bağımsızlığımızı, 101 yıl önce bugün Cumhuriyet ile taçlandırdık. Kahraman ecdadımızın milli mücadelemizde gösterdiği sarsılmaz azim ve kararlılığı, bize emanet edilen kutlu bir miras olarak görüyor, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz vatanımızı ilelebet korumak ve bu yüzyılı Türkiye Yüzyılı yapmak için, aynı ruh ve adanmışlıkla durmaksızın çalışıyoruz." paylaşımında bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da sosyal medya hesabındaki kutlama mesajında, "Aziz milletimizin bütün imkansızlıklara göğüs geren mücadele azmi ve kararlılığıyla kurduğu Cumhuriyetimizin 101. yılında, büyük ve güçlü Türkiye hedefi için emin adımlarla ilerliyoruz. Yatırım, istihdam, üretim ve ihracat odaklı çalışmalarımızla ülkemizi milletçe birlikte büyütmeye devam edeceğiz. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise sosyal medya hesabından, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarının yer aldığı görüntüleri paylaşarak, Cumhuriyet'in ilanının 101. yıl dönümünü kutladı.

"Cumhuriyet, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harçtır"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da "Bizim Cumhuriyetimiz, bedeli Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da, bedeli Afyon ovalarında şehitlerimizin kanlarıyla ödenen Milli Mücadele'nin taçlanmış halidir. Cumhuriyet, büyük ve güçlü Türkiye'nin temelindeki harçtır. Haksızlıklar karşısında dimdik durmaktır." sözlerini sarf etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise "Bir asrı geride bırakan şanlı Cumhuriyetimiz 101. yılında yeni başlangıçların, yeni mücadele ve meydan okumaların çağına, Türkiye Yüzyılı'na yelken açmıştır. Bu yeni dönem, milletimizin kararlılığı ve azmiyle daha da güçlenerek şekillenecektir. Bugün, 29 Ekim 1923'ün eskimeyen heyecanı ve gururu ile Cumhuriyetimizin değerlerini koruyarak geleceği inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilerleme yolunda karşısına çıkan hiçbir engel bizleri yıldırmayacaktır, tam aksine, bu yolda azimle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de 101. yılında Cumhuriyet çatısı altında, Türkiye Yüzyılı'nın eşiğinde geleceğe umutla bakmanın bahtiyarlığını yaşadıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz, milletimizin bağımsızlık ve onur mücadelesinin en önemli kazanımlarından biri olduğu gibi adaletin, özgürlüğün, demokrasinin ve ilerlemenin, dolayısıyla müreffeh yarınlarımızın teminatıdır. Bir asırdır olduğu gibi bugün de Cumhuriyetimiz; köklerinden aldığı kuvvetle yarınlara uzanacak, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen evlatlarımızın ellerinde yükselecektir. Eğitim ailesi olarak Türkiye Yüzyılı'nda milli bilince sahip şahsiyetlerden oluşan bir toplum oluşturabilmek için ahlaklı, erdemli; milleti ve insanlık için iyi, doğru, faydalı ve güzel olanı yapmayı ideal edinmiş bilge nesilleri hedefleyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, Cumhuriyet tarihimiz için bir dönüm noktası olmasını umuyoruz."

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ise paylaşımında, "Cumhuriyetimizin 101. yılında mazimizden aldığımız güçle, ecdadımızın emaneti aziz vatanımız için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde sağlık alanında da dünyada öncü ve örnek bir ülke olma yolunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhuriyet Bayramı, Cumhuriyet Bayramı, Politika, 29 Ekim, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:46 ’’Gürültü yapıyorsun’’ deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor ''Gürültü yapıyorsun'' deyip evindeki bütün çöpleri komşusunun kapısına bırakıyor
19:35 Erdoğan’dan Bahçeli’nin ’’Öcalan’’ çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli Erdoğan'dan Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısıyla ilgili net çıkış: Ortağımızın yaklaşımı ön yargısız değerlendirilmeli
18:06 İspanya’dan İsrail’e ağır darbe Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler İspanya'dan İsrail'e ağır darbe! Milyonlarca euroluk mühimmat anlaşmasını iptal ettiler
17:19 İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor İran savunma bütçesini yüzde 200 artırıyor
11:33 Hizbullah’ın yeni lideri Naim Kasım oldu Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım oldu
11:15 Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı: Vatanımızın bekasını korumak için her türlü tedbiri alıyoruz
10:56 Eski HDP’li vekil Ferhat Encü’den skandal 29 Ekim paylaşımı Eski HDP'li vekil Ferhat Encü'den skandal 29 Ekim paylaşımı
10:51 Ebrar Karakurt’tan Barış Alper Yılmaz’ın derbi paylaşımına olay yanıt Ebrar Karakurt'tan Barış Alper Yılmaz'ın derbi paylaşımına olay yanıt
10:40 İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi İşçilerin tazminatını ödemeyen iş insanı çiftin 35 milyonluk yalısına haciz geldi
10:35 Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti Vahşi yaşam tutkunu YouTuber Dingo, bir kobranın kendisini ısırması sonucu hayatını kaybetti
10:32 Arda Güler’e müjde Real Madrid’de Ancelotti dönemi bitiyor Arda Güler'e müjde! Real Madrid'de Ancelotti dönemi bitiyor
10:24 Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası Direksiyon başında uyuyarak 7 kişinin ölümüne sebep olan otobüs şoförüne hapis cezası
10:07 Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti Dünyanın en tuhaf gemisi, fütüristik okyanus laboratuvarına dönüşmek için kasıtlı olarak kendini batırdı ve dikey konuma geçti
10:06 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim mesajında terörle mücadele vurgusu
09:59 Icardi’nin pozisyonu penaltı mı değil mi Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti Icardi'nin pozisyonu penaltı mı değil mi? Ünlü yorumcular hiç tereddüt etmeden görüş belirtti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2024 03:02:22. #1.13#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyelerinden Cumhuriyet Bayramı mesajları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.