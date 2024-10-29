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Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları

Cumhuriyet'in 101. yılı, Atatürk'ün Şişli'deki evi ziyaretçi akınına uğradı.

29.10.2024 18:39
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CUMHURİYET'in 101'inci yılı yurdun dört bir yanında kutlanırken, Mustafa Kemal Atatürk'ün Şişli'deki evi de ziyaretçi akınına uğradı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 101'inci yılı, yurdun dört bir yanından etkinliklerle kutlandı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Şişli'deki evi de Cumhuriyetin 101'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı. Genci, yaşlısı binlerce insan sabah erken saatlerden itibaren Atatürk'ün yaşadığı evi ziyaret etmek için geldi. Ellerinde bayraklarla gelen çocuklar ve aileleri bol bol fotoğraf çektirdi. Her yaş grubundan vatandaş, Cumhuriyeti coşkuyla kutladı.

'MİLLİ DUYGULARI YAŞATMAK İÇİN GELDİK'

Çocuğuyla birlikte Atatürk'ün evini ziyarete gelen bir vatandaş, Bu mutlu günde Atamızın huzuruna gelmekten büyük bir kıvanç duyuyoruz, çocuğumla beraber ona da bu milli duyguları yaşatmak için hep beraber buraya geldik. Bu güzel günde inşallah çocuğumla beraber buraları geziyoruz. Herkesi buraya davet ederim dedi.

Ziyaretçi Mete Kılıç, 'Bizler de büyüklerimizin bıraktığı miras gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı bu mirası kendi evlatlarımıza vereceğiz inşallah. Ben de bir eğitimci olarak, bir öğretmen olarak bu sevgiyi, bu duyguyu ve bu ruhu her ne olursa olsun hiçbir şekilde bırakmayacağım diye konuştu.

'NE KADAR TEŞEKKÜR ETSEK AZDIR'

Ziyaretçi Ayhan Karatay, Hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Çok duygulanıyorum aslında ne kadar teşekkür etsek azdır. Minnettarız ama değerini, hakkını verebiliyor muyuz o konuda özellikle eğitim sistemimizde çocuklarımıza Atatürk ilkelerine uygun, çağdaş, medeniyet çerçevesinde ulaşacak eğitimleri veremiyoruz, orada üzüntülüyüm. Elimizden geleni yapıyoruz ama. Burada olmak gurur verici, oğlumuza da buna aşılamaya çalışıyoruz, genç nesillere şeklinde konuştu.

Ziyaretçi Erhan Kırca ise Söylemek istediğimiz çok şey var, bugünlerimizi borçlu olduğumuz bir insan ifadelerini kullandı.

Ziyaretçi Hülya Yılmaz, Şu an Atatürk deyince coşku doluyorum. Hiçbir şekilde anlatılamayan duygu. İyi ki Türkiye'de doğdum, iyi ki liderim o olarak doğdum dedi.

Kaynak: DHA

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