Cumhuriyet Bayramı Törenleri Hatay'da

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
İskenderun'daki Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Hatay Vali Yardımcısı İskenderun Kaymakam Vekili Doğukan Mızrak, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez anıta çelenk sundu.
Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.
Dörtyol ilçesinde de Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ümit Altay, Dörtyol Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ozan Nas ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç çelenk sundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.
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