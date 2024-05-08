Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Cumhuriyet Gazetesi\'nin 100. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı

Cumhuriyet gazetesinin 100. kuruluş yıldönümü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikle kutlandı. Etkinlikte, Cumhuriyet gazetesinin serüvenini anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, gazetenin Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası niteliğinde olduğunu vurgulayarak, gazetenin kurucusu Atatürk'ü anlattı. Ayrıca, Cumhuriyet gazetesinin teknolojik gelişmelere ayak uydurduğu ve internet sitesinin günlük 2,5 milyon kişi tarafından takip edildiği belirtildi. Etkinlikte, müzik dinletileri ve Fazıl Say'ın klasik müzik konseri de gerçekleştirildi.

08.05.2024 00:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yayın hayatına 7 Mayıs 1924'te başlayan ve Yunus Nadi tarafından kurulan Cumhuriyet gazetesinin 100'üncü kuruluş yıldönümü, Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinlikte kutlandı.

Sunuculuğunu Yekta Kopan'ın üstlendiği etkinlik, Zeynep Oral ve Selçuk Yöntem'in okuduğu Aziz Nesin'in "Merhaba" şiiriyle başladı.

Cumhuriyet gazetesinin kuruluşundan bugüne serüvenini anlatan belgeselin gösterimi yapıldı.

Etkinlikte konuşan Cumhuriyet Vakfı Başkanı Alev Coşkun, Türkiye'nin Cumhuriyet gazetesiyle aynı yaşta olduğuna dikkati çekerek, "Cumhuriyet gazetesi Türkiye'nin 100 yıllık gelişmelerine ve olaylarına bizzat tanıklık etmiştir. Bir bakıma Cumhuriyet gazetesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin hafızası niteliğindedir. Bu gazetenin kuruluşunu sağlayan, adını koyan, yayınlanması için gerekli yardımları ve maddi desteği yeri geldiğinde kendi cebinden veren, istikametini çizen büyük Atatürk'tür." dedi.

Coşkun, gazetenin kurucusu Yunus Nadi'nin ilk sayısında bahsettiği temel ilkeleri işaret ederek, Cumhuriyet gazetesinin 100 yıl boyunca bu ilkelerden ayrılmadan yayın hayatını sürdürdüğünü kaydetti.

"İnternet sitemizi her gün 2,5 milyon kişi takip etmekte"

Cumhuriyet gazetesinin teknolojik ve dijital gelişmelere de hızla ayak uydurduğunun altını çizen Coşkun, "İnternet gazeteciliğinde büyük adımlar attık. Bugün Cumhuriyet gazetesinin internet sitesini her gün 2,5 milyon kişi takip etmekte, bu sayı aylık oranda 75 milyona ulaşmaktadır. Bu başarıyı genç arkadaşlarımız sayesinde yaptık." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mine Esen Ergür'ün de konuşma yaptığı etkinlikte, Başak Doğan'ın kuruculuğunu yaptığı "Chromas" korosunun dinletisi ve Müjdat Gezen'in tek kişilik gösterisi gerçekleştirildi.

Serra Menekay'ın yazıp Aysim Dolgun Ildız'ın bestelediği "Cumhuriyet Marşı"nın tüm katılımcılar tarafından okunduğu etkinlik, usta piyanist Fazıl Say'ın klasik müzik konseriyle son buldu.

Etkinliğe katılanlar arasında Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ, Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın yanı sıra iş, sanat ve basın dünyasından çok sayıda kişi yer aldı.

Kaynak: AA

Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Cumhuriyet Gazetesi, Kültür, Medya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:34 Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı Öğrencisinin silahla katlettiği okul müdürünün son görüntüleri ortaya çıktı
22:15 Köyde korkunç olay Kesik baş her yerde aranıyor Köyde korkunç olay! Kesik baş her yerde aranıyor
22:01 Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu Nikahta duaya izin vermeyen memurla ilgili belediye başkanı konuştu
19:43 Hamas Kahire’ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans Hamas Kahire'ye ulaştı: İsrailli rehinelerin serbest bırakılması için son şans
18:02 Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi düşüşe geçti
00:00 Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti Bayraktar AKINCI TİHA, deniz hedeflerini yerle bir etti
23:55 PSG’yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi’nin ilk finalisti oldu PSG'yi eleyen Dortmund, Şampiyonlar Ligi'nin ilk finalisti oldu
23:36 Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim Annesine küfür edilen Emre Belözoğlu çılgına döndü: Canları sağ olsun demeyeceğim
23:31 Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız Kahtalı Mıçe: Kansere yakalandığım idddiaları asılsız
22:32 Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan’ı canlı yayında böyle savundu Arda Turan, kendisini beş parasız bırakan Seçil Erzan'ı canlı yayında böyle savundu
22:24 Beşiktaş, Ankaragücü’nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Beşiktaş, Ankaragücü'nü 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 01:04:27. #1.12#
SON DAKİKA: Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. Kuruluş Yıldönümü Kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement