Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yılı kutlamaları başlıyor - Son Dakika
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Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yılı kutlamaları başlıyor

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Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşunun yüzüncü yılında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında bilgi verdi. Gazetenin bağımsız çizgisinden ayrılmadığını vurgulayan Kansu, gelecek hafta yapılacak kutlama programları ve törenlerle yeni yüzyıllara devam edeceklerini belirtti.

02.05.2024 14:32
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(ANKARA) -  Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri gazeteci-yazar Işık Kansu, "Bağımsız çizgimizden ayrılmadık. Cumhuriyet Gazetesi şu anda Türkiye'nin tek patronsuz gazetesi. Gelecek hafta önemli kutlama programlarımız ve törenlerimiz var. Cumhuriyet Gazetesi bilinçli ve sadık okurlarıyla erdemli çalışanları, dürüst çizgileri ve doğruluktan yana yazarlarıyla bir bütün olarak yeni yüzyıllara devam etme kararlılığında" dedi.

Cumhuriyet Vakfı Genel Sekreteri gazeteci-yazar Işık Kansu, Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşunun yüzüncü yılında gerçekleştirilecek etkinlikler hakkında ANKA Haber Ajansı'na bilgi verdi. Cumhuriyet Gazetesi'nin kuruluşundan günümüze kadarki yolculuğunu anlatan Kansu, şunları söyledi:

"1923'ün ilanından sonra Mustafa Kemal Atatürk Cumhuriyet'i savunmak üzere bir gazete çıkarılmasını Yunus Nadi'den istiyor ve o da kabul ediyor. 7 Mayıs 1994'te Cumhuriyet Gazetesi ilk baskısını yapıyor. İlk sayıda Yunus Nadi gazetenin kendi çizgisini belli ediyor. O da biz ne hükümet ne de parti gazetesiyiz. Demokrasinin ve cumhuriyetin yılmaz savunucusuyuz diyerek bağımsız çizgisini ifade ediyor. O bağımsız çizgi nedeniyle gazetemiz Cumhuriyet, bu yüzyıl süresi içerisinde yaklaşık 6 kez ve 162 gün kapatılıyor. Yazarları, çalışanları tutuklanıyor ve sorgulanıyor hatta şehit ediliyor.

"BAĞIMSIZ ÇİZGİMİZDEN AYRILMADIK"

Bağımsız çizgimizden ayrılmadık. Yunus Nadi'den sonra gazetemizi sırtlanan Nadir Nadi'nin de hedefi üzerine 1992'de Cumhuriyet Vakfı kuruluyor. Cumhuriyet Gazetesi şu anda Türkiye'nin tek patronsuz gazetesi. Vakıf gazetesi olarak yaşamını Alev Coşkun önderliğinde sürdürüyor. Cumhuriyet Gazetesi hep ilklerin gazetesi olmuştur. Ulus Anıtı'nın açılışı, Menemen Anıtı'nın açılışı, ilk güzellik kraliçesi yarışması... Çeşitli kitap ekleri. Kitap yayınları var. Okuruna bedelsiz kitap veren önemli gazetelerden biri. 18 milyon 500 bin kitap okurlara bedelsiz olarak sunuldu.

Cumhuriyet Gazetesi yalnızca kağıt gazete değil, aynı zamanda biz haber sitesi ve sosyal medyadan da yayın yapıyoruz. Portalımız bu yıl çok yüksek rakamlara ulaştı. İlk beşteyiz. Yaklaşık günlük 3,5-4 milyonu buluyor. Teknolojiyi yakalayan bir gazeteyiz.

"ERDEMLİ ÇALIŞANLARI, YENİ YÜZYILLARA DEVAM ETME KARARLILIĞINDA"

Gelecek hafta önemli kutlama programlarımız ve törenlerimiz var. 6 Mayıs'ta Yunus Nadi'nin kampanyası ile açılan Ulus Zafer Anıtı'nın bir sergisi olacak. 7 Mayıs'ta İstanbul'daki merkezimizde Cemal Reşit Rey Salonu'nda görkemli bir tören düzenlenecek. 8 Mayıs'ta Ankara'da 'Yüzyılın tanıdığı Cumhuriyet' sergisi açılacak. Bu sergi, 9 Mayıs'ta tüm halka açılacak. Ayrıca Cumhuriyet Gazetesi'nin resmi tarihini oluşturan bir kitap hazırlığı yaptık. Gelecek hafta yayımlanmış olacak. Cumhuriyet Gazetesi bilinçli ve sadık okurlarıyla erdemli çalışanları, dürüst çizgileri ve doğruluktan yana yazarlarıyla bir bütün olarak yeni yüzyıllara devam etme kararlılığında."

Cumhuriyet Gazetesi\'nin 100. yılı kutlamaları başlıyor
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Gazetesi'nin 100. yılı kutlamaları başlıyor - Son Dakika

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