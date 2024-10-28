Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

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Bağımsız Edirne Milletvekili Ediz Ün, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ün, mesajında Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yaşının gurur ve şükranla kutlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dehasıyla ve Türk milletinin cesareti ve kahramanlığıyla kurulduğunu aktaran Ün, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimiz 29 Ekim1923'de yönetim şekli olarak ilan edilmenin ötesinde kurumlarıyla var olmuştur. Fabrikalar, okullar, devletin sağlıklı işlemesini sağlayan kurumlar Cumhuriyetin taşıyıcısı olmuştur. Uzak bir köyde, yoksul bir çocuğun yetenek ve azmiyle her kapıyı aralayabileceği bir yol Cumhuriyet ile mümkün hale gelmiştir. Kurtuluş Savaşı'nı kazanan Türk milleti Cumhuriyeti her daim coşkuyla kutlamaya devam edecektir. Cumhuriyetimizi kuran ve bize bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha minnet, şükran ve rahmetle anıyorum."

Trakya Üniversitesi Rektörü Hatipler

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Hatipler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Hatipler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde, bağımsızlık ve özgürlük uğruna verilen büyük bir mücadelenin sonucunda kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlamanın gurur ve heyecanının yaşandığını belirtti.

Cumhuriyet'in "Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür" nesillerin yetiştiği bir yönetim biçimi olduğunu ifade eden Hatipler, şunları kaydetti:

"Ne mutlu bizlere ki, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak böyle bir anlayışla yönetilmenin gurur ve bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu güzel topraklar üzerinde bu yönetim şeklini çağının ötesinde bir öngörüyle armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz.

Trakya Üniversitesi olarak, özgürlüğün, adaletin ve eşitliğin teminatı olan Cumhuriyetimizin sarsılmaz temelleri üzerinde bu kutsal mirası koruma azmiyle, bağımsızlık ve özgürlük değerlerini yaşatacak, bilim ve bilgiyle donanmış nesiller yetiştirme görevini kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu anlayışla, tüm camiamızın, Edirne'mizin ve ülkemizin Cumhuriyet Bayramını kutluyoruz."

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında Türk milletinin hiçbir baskı ve dayatmaya boyun eğmeyeceğini tüm dünyaya göstererek Kurtuluş Savaşı'nı kazandığını belirtti.

İstiklal mücadelemizde topla, tüfek gücüyle hedeflerine ulaşamayanların, bugün çok daha sinsi ve karanlık planlarla Türkiye'yi bölmeye çalıştığını aktaran Tekin, "Ülkemiz tarihi bir süreçten geçmektedir. Böyle bir dönemde kısır kavgalar, içi boş tartışmalar yerine bir an evvel yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve yeni bir Dünyayı kuracak çalışmalara ağırlık verilmelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin isimsiz nice kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

ETSO Başkanı Irmak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Irmak, mesajında Cumhuriyet'in, Türk milletinin azim ve kararlılıkla elde ettiği bağımsızlığın sembolü olduğunu ifade etti.

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece bir lider değil, aynı zamanda çağdaş Türkiye'nin mimarı olduğunu belirten Irmak,"Atatürk'ün vizyonu ve azmi, ülkemizi her alanda ilerlemeye, özgürleşmeye ve bağımsız bir şekilde var olmaya yönlendirmiştir. Bugün bizlere düşen en önemli görev, onun ve aziz şehitlerimizin bıraktığı mirası korumak ve bu değerleri gelecek nesillere aktarmaktır. Bu doğrultuda her bireyin eşit haklara sahip olduğu, özgür düşüncenin hakim olduğu bir toplum inşa etmek için çalışmalıyız." ifadelerine yer verdi.

Irmak, Edirne halkının ve Türkiye'nin dört bir yanındaki vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Birlik ve beraberliğin önemine de değinen Irmak, "Unutulmamalıdır ki ülkemize yönelik gerçekleştirilen hain saldırılar, bölünmez bütünlüğümüzü koruma kararlılığımızı daha da pekiştirecek ve bizleri birlik, beraberlik ve dayanışma içinde daha güçlü bir şekilde kenetlenmeye teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.