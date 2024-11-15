Cumhuriyet\'in 101. Yılı Londra\'da Kutlandı

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TÜRK Eğitim Derneği (TED) 13 Kasım 2024'te Cumhuriyet'in 101'inci yılını Reform Club ev sahipliğinde 1920'ler temalı 'Atatürk Dönemine Yolculuk Cumhuriyet ve Atatürk'ü Anma' organizasyonu gerçekleştirdi.

Organizasyona Londra Büyükelçisi Koray Ertaş, Türk Eğitim Derneği Genel Başkanı Selçuk Pehlivanoğlu, İngiltere'de yaşayan TED mezunları, akademisyenler ve dernek aracılığıyla eğitime destek olmak isteyen gönüllüler katıldı. Resepsiyonda Türk Eğitim Derneği'nin Birleşik Krallık Temsilciliği ve gönüllü çalışma grupları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. TED'in İstanbul, İzmir, Kayseri, Adana, Washington DC, New York ve Birleşik Krallık'ta (Londra) temsilcilikleri bulunuyor. Temsilcilikler, Türk Eğitim Derneği'nin sivil toplum faaliyetlerini yaygınlaştırmak ve imkanları kısıtlı ama başarılı çocukları destekleyen TED Burs Fonu'na kaynak yaratmak üzere çalışmalar yapmaktadır.