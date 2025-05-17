Cumhuriyet'in Genç Tasarımcıları İzmir'de Buluştu - Son Dakika
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Cumhuriyet'in Genç Tasarımcıları İzmir'de Buluştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençlere yönelik düzenlediği "Tasarımcılar İzmir'de" buluşması başladı. Programın açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, umudun gençlerde olduğunu belirterek, "Her şey çok güzel olacak. Çünkü böylesine güzel bir gençliğe mutlaka güzel bir gelecek yakışır" dedi.

17.05.2025 12:30  Güncelleme: 12:52
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında gençlere yönelik düzenlediği "Tasarımcılar İzmir'de" buluşması başladı. Programın açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, umudun gençlerde olduğunu belirterek, "Her şey çok güzel olacak. Çünkü böylesine güzel bir gençliğe mutlaka güzel bir gelecek yakışır" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında İzmir'in turistik dört ilçesinde "Tasarımcılar İzmir'de" etkinliği düzenledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde gençlerin yaratıcı çözümler üretmeye çağrıldığı buluşma 16-19 Mayıs 2025 tarihleri arasında Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve Foça'da gerçekleşecek. İlçe belediyelerinin de desteğiyle düzenlenen "Keşfet-Tasarla" temalı program Kültürpark Ahşap Sahne Alanı'nda Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın katıldığı programla başladı. Mimarlık, şehir planlama, grafik tasarımı, ürün tasarımı, sanat, iletişim ve turizm gibi birçok disiplinden 18-30 yaş arası üniversite öğrencisi ve mezun gençlerin bir araya geldiği açılış programına  Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, İzmir Planlama Ajansı (İZPA) Başkanı Prof. Koray Velibeyoğlu, Tasarımcılar İzmir'de etkinliğinin koordinatörü Ali Faruk Göksu, belediye bürokratları katıldı.

"Sizlere ve buluşmaya çok değer veriyoruz"

Programın açılış konuşmasını yapan Başkan Cemil Tugay, İzmir'e ilk defa gelen gençlere Kültürpark hakkında bilgi verdi. Dünyada bu tür çalışmalar yapan şehirlerin çok keyif verici sonuçlar elde ettiklerini belirten Tugay, "Şehri tasarlamakla ilgili herkesin katılımcı olması çok önemli. Sizin burada bulunmanız hem sizin için güzel bir süreç hem de bizim için adeta bir dönemeç. Bu buluşmaya ve sizlere çok değer veriyoruz" dedi.

"Keyfini ve tadını çıkarın"

Dört ilçede yürütülecek çalışmalara değinen Tugay, "Orayı hissetmeniz, anlamanız, oranın bir parçasıymış gibi sanki önünüzdeki 100 yıl boyunca orada yaşayacakmış gözüyle bakmanız ve kimi zaman çocuk, genç, yaşlı gibi hissederek bakmanız önemli. Bu ilçelerimizin her biri birbirinden daha özel. Bizim için her biri ayrı bir mücevher. Hepimize ait olan şehrin bir köşesinde fikir vermek, tasarım yapmak, orayı en estetik ve en güzel şekilde sunmak hakikaten olağanüstü bir şey. Bunun keyfini ve tadını çıkarın" diye konuştu.

"Herhangi bir ihtiyacınızda yalnız değilsiniz"

Geleceğe gençler sayesinde umutla baktıklarını vurgulayan Tugay, şöyle devam etti:

"Her şey güzel olacak, iyi olacak çünkü öyle olmak zorunda. Çünkü böylesine güzel bir gençliğe mutlaka ki güzel bir gelecek yakışır.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi yeryüzüne gelmiş en büyük liderlerden, en değerli insanlardan birisinin kurduğu Cumhuriyet'in vatandaşlarıysanız, onun bu ülkeyi emanet ettiği gençliğin birer üyesiyseniz ve bizler sizlere böylesine inanıyorsak, kucak açıp her birinize ayrı ayrı sarılıyorsak ben eminim gerçekten her şey çok güzel olacak. Herhangi bir ihtiyacınızda yalnız değilsiniz. Çok büyük bir ekip olarak yanınızda olacağız. Sizleri seviyoruz."

"İlham alacaksınız, ilham vereceksiniz"

Gençlere seslenen Tasarımcılar İzmir'de etkinliğinin koordinatörü Ali Faruk Göksu ise "Anadolu'nun çeşitli illerinden, üniversitelerinden gelen gençleri ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Programımızın adı 'Keşfet ve Tasarla'. Üç gün boyunca Foça, Seferihisar, Karaburun ve Çeşme'de o ilçeyi, o ilçedeki sorunları, fırsatları, potansiyelleri birlikte keşfedeceksiniz ve çözümleri de görünür kılacaksınız. Belediye başkanlarının, yöneticilerin genç ve yaratıcı fikirlere ihtiyaçları var. Bu dört ilçede ilham alacaksınız ilham vereceksiniz. Keşfettiğiniz sorunları tasarım düşüncesi yoluyla program ve projelere dönüştüreceksiniz" ifadelerini kullandı.

"Umutluyuz, heyecanlıyız"

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan da "Biz sizlerden çok umutluyuz. Sizler bizim geleceğe dair planlarımıza yön göstereceksiniz. Sizlerin fikirleri gelecekte Karaburun'un şekillendirilmesinde faydalı olacak" dedi.

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı ise "İlçemize gelecek kıymetli gençlerimizi ağırlamaktan ve onların sunduğu bakış açısını uygulayabiliyor olacağımızdan dolayı şimdiden heyecan duyuyorum. Gençler gelecek sizin" diye konuştu.

Saha gözlemi yapacaklar

Açılışın ardından katılımcılar görevli oldukları ilçelere hareket etti. Gençler iki gün boyunca ilçelerde konaklayacak ve saha gözlemleri yapacak. Katılımcılar, 17-18 Mayıs günlerinde yerel halk ve belediye yetkilileriyle bir araya gelecek, çevresel gözlemler gerçekleştirecek ve sorunlara yönelik tasarım fikirleri geliştirecek. Kamusal alanların yeniden kullanımı ve yerel kimlik temaları doğrultusunda üretilecek projeler, ilçe belediye başkanları ve uzman ekipler tarafından değerlendirilecek. Program "Keşfet-Tasarla" düşüncesiyle hayata geçirilecek. Etkinlik "Kıyı-Köşe: Birlikte Tasarlıyor, Birlikte Uyguluyoruz" ve "Keşfet ve Görünür Kıl: Birlikte Keşfediyoruz, Birlikte Çözümler Tasarlıyoruz" olmak üzere iki ana program çerçevesinde yürütülecek.

Finalde değerlendirme yapılacak

Başkan Tugay'ın önem verdiği çalışmada yaratıcı ve yenilikçi fikirler mimarlık, şehir planlama, peyzaj mimarlığı, grafik tasarım, ürün tasarımı, sanat ve kültür, iletişim, turizm gibi disiplinlerle bir araya gelecek. Sorunlar birlikte keşfedilecek, yaratıcı çözümler tasarlanacak, yeni fikirler ve projeler geliştirilecek. 19 Mayıs'ta İzmir'e dönülerek değerlendirme yapılacak.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet'in Genç Tasarımcıları İzmir'de Buluştu - Son Dakika

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