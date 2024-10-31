Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda Şampiyon Urla Belediyespor - Son Dakika
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Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda Şampiyon Urla Belediyespor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in 101. yılı etkinlikleri kapsamında U12 erkek futbol takımları için Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenledi. Turnuvanın şampiyonu Urla Belediyespor oldu.

31.10.2024 09:22  Güncelleme: 11:15
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(İZMİR)- İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yılı etkinlikleri kapsamında U12 erkek futbol takımlarının katılımıyla Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenledi. Turnuvanın şampiyonu Urla Belediyespor oldu.

Spor bilinci ve kültürünün yaygınlaştırılması ve kentin gençlik-spor başkenti haline gelmesi için pek çok çalışma yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında bu yıl ilk kez Cumhuriyet Kupası turnuvası düzenledi.

Urla Belediyespor, Buca Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, Buca Belediyespor, Sakinşehir Seferihisar Spor, 1923 Alsancakspor, İzmir Üçyol Gençlik Spor, 1957 Menderes Spor ve Gümüşordu'dan oluşan 8 kulübün U12 erkek futbol takımlarının mücadele ettiği turnuva, 27 Ekim'de Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesinde yapıldı. Turnuvanın şampiyonu Urla Belediyespor oldu. Şampiyon takıma kupasını İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar verdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyet Kupası Turnuvası'nda Şampiyon Urla Belediyespor - Son Dakika

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