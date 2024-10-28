Cumhuriyetin 101. Yıldönümüne Özel Sergi - Son Dakika
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Cumhuriyetin 101. Yıldönümüne Özel Sergi

Cumhuriyetin 101. Yıldönümüne Özel Sergi

Samsun'da 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi', 15 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

28.10.2024 18:46
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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 101. yıl dönümünde " Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" sanatseverlerle buluştu.

Samsun Müzesi'nde Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde Samsun Valiliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), Kültür Sanat ve Turizm Akademisi Derneği (KÜSAD) tarafından düzenlenen "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" açılışı yapıldı.

Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü Öğretim Üyesi ve KÜSAD Başkanı Prof. Dr. Metin Eker, Cumhuriyet'in 101. yılında sanatsal projeler gerçekleştirmek ve bunu sonsuzlaştırmak için çalıştıklarını söyledi.

Milli Mücadele'nin şehri Samsunlu olmaktan gurur duyduğunu belirten Eker, "Toplam 70 eserden müteşekkil Milli Mücadele'den Zafer'e Yüzde 100 sergim ve 'Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100' sergim, 2018-2024 yılları arasında yurt dışı ve yurt içinde 12 defa sergilendi. İtalya'dan başlayarak sırasıyla İstanbul, Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas, Ankara ve İzmir'de tüm Milli Mücadele tarih ve mekanlarında sergilenerek Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Rotasını 100 yıl sonra aynı ruh, inanç ve ideal ile dolaştı. Böyle bir empati çalışmasının çoğunu kendi imkanlarımla gerçekleştirmiş olmaktan ayrıca mutluyum." dedi.

Samsun Müzesi Konferans Salonu'nda "Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi" eserlerinin yapılış süreci ile yurt içi ve yurt dışı sergilerinin olduğu video gösterimi sunuldu.

Programa, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler katıldı.

"Samsun'dan Cumhuriyet'e Yüzde 100 Resim Sergisi", Samsun Müzesi fuaye alanında 15 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Cumhuriyetin 101. Yıldönümüne Özel Sergi - Son Dakika

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