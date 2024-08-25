ÇYDD, 3. Geleneksel Büyük Taarruz Afyonkarahisar Buluşması düzenledi

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(AFYONKARAHİSAR)- Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) tarafından milli mücadele ruhunu yaşatmak için düzenlenen 3. Geleneksel Büyük Taarruz Afyonkarahisar Buluşması'na, 35 dernek şubesinden birçok genç katıldı. Genel Başkan Ayşe Yüksel, "Bizler de Atatürk gençliği olduğumuz için çok şanslıyız. Yaşadığımız zor günlere rağmen umudumuzu her zaman ayakta tutuyor, Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz. Biz yaşadıkça milli mücadele kahramanlarını unutturmayacağız ve gençlerimiz sayesinde tüm kahramanlıkları nesilden nesle taşıyacağız" dedi.

Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi'nin öncülüğünde Büyük Taarruz'un başlangıcının 102'inci yılı dolayısıyla Genel Merkez'in katkılarıyla düzenlenen buluşmada, Genel Başkan Ayşe Yüksel, Genel Başkan Yardımcısı Sedat Durna, Genel Yazman Gülsen Akbulak, Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi Filiz Meriçli, Gençlik Birimi'nden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Berfin Kuruş, şube başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, gönüllüleri, Çağdaş Gençlik Merkez Birimi üyeleri yer aldı.

Program, Afyonkarahisar'ın Yunan işgalinden kurtarılışı ve Büyük Taarruz anısına yapılan Zafer Anıtı ziyareti ile başladı. Ardından, ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi Başkanı Serap Yalçın Öztürk, programın açış konuşmasını yaptı. Öztürk, "Cumhuriyetimizin 101'inci yıl dönümü, Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın 102'inci yıl dönümü kutlu olsun. Başkomutanımız Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Bizler de Atamıza olan minnet ve sevgimizi göstermek, birlik olmak ve çağdaş yol arkadaşlarımızla beraber olmak için burada toplandık. Bu buluşma sebebiyle sizlere ev sahipliği yapmaktan onur duyuyor, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Afyonkarahisar Şubesi olarak bu buluşmanın heyecanını yaşıyor, saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"Ne mutlu bizlere ki Atatürk'ün ilan ettiği Cumhuriyet'i yaşatmaya devam ediyoruz"

Genel Başkan Ayşe Yüksel, şunları söyledi:

"Etkinliğimizin gerçekleşmesinde emeği geçen herkesi, her gencimizi ve tüm Çağdaş Yaşam ailesini yürekten kutluyorum. Bir arada olmak, yolda yalnız olmadığımızı görmek ne kadar güzel bir duygu. Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün öncülüğünde bizi Cumhuriyet'e hazırlayan kahramanların huzurunda olduğumuz için çok mutluyum. Mustafa Kemal Atatürk olmak kolay değil. Çağdaş Türkiye'yi kurması onun başarısını bizlere gösteriyor. Bizler de Atatürk gençliği olduğumuz için çok şanslıyız. Yaşadığımız zor günlere rağmen umudumuzu her zaman ayakta tutuyor, Atatürk'ün izinde yürümeye devam ediyoruz. Ne mutlu bizlere ki Atatürk'ün ilan ettiği Cumhuriyet'i yaşatmaya devam ediyoruz. İyi ki varız, var olmaya da devam edeceğiz. Biz yaşadıkça milli mücadele kahramanlarını unutturmayacağız ve gençlerimiz sayesinde tüm kahramanlıkları nesilden nesle taşıyacağız."

Konuşmaların ardından, Büyük Taarruz öncesi Mustafa Kemal Atatürk tarafından geçici karargah olarak kullanılan Şuhut Atatürk Evi ziyaret edildi. Sonrasında ise katılımcılar Kocatepe'ye doğru hareket etti. Burada, Çağdaş Gençlik tarafından milli egemenlik mücadelesinin anısına sembolik bayrak yürüyüşü gerçekleştirilerek, Büyük Taarruz'un öyküsü anlatıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasının ve saygı duruşu sonrasında ise Çağdaş Gençlik Merkez Birimi ve ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi Gençlik Birimi tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.

Yüzbaşı Agah Efendi ve Büyük Taarruz şehitliklerinin ziyaret edildiği etkinlikte, ayrıca Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Gençliğin Ata'ya Cevabı, Çağdaş Gençlik tarafından okundu.

"Çağdaş Gençlik olarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için biz buradayız"

Programın son bölümünde ise Çağdaş Gençlik Merkez Birimi Genel Kolaylaştırıcısı Ali Çolak, Çağdaş Gençlik adına konuşma yaptı. Konuşmasında Atatürk'ün izinde yürümeye ve Cumhuriyet'i savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Çolak, "Çağdaş Gençlik, Türkiye Cumhuriyeti'nin 101'inci yılında hala Afyon'daki Kuva-yi Milliye ruhuyla tam bağımsızlık mücadelesini sürdürüyor. Bugün bulunduğumuz topraklarda uğruna savaşılmış tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için 'Biz Buradayız' diyoruz. Büyük Taarruz'da, vatan için canını feda eden tüm şehitlerimizin huzurunda, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda mücadeleye devam edeceğimize bir kez daha söz veriyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' sözünü her zaman yaşatacağız. Çağdaş Gençlik olarak tam bağımsız Türkiye Cumhuriyeti için biz buradayız" ifadelerini kullandı.

Gün boyunca çeşitli etkinliklerle devam eden program, ÇYDD Afyonkarahisar Şubesi'nin yeni binasının açılış töreni ile sona erdi.