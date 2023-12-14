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ÇYDD, Türkan Saylan'ı doğum gününde anma etkinliği düzenledi - Son Dakika
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ÇYDD, Türkan Saylan'ı doğum gününde anma etkinliği düzenledi

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), kurucu Genel Başkanı Türkan Saylan'ı doğum gününde anmak amacıyla bir etkinlik düzenledi. Etkinlikte, Türkan Saylan'ın hayatını anlatan belgeselin ilk gösterimi yapıldı. ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkan Saylan'ın fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerini vurguladı.

14.12.2023 - 17:04,
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Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), kurucu Genel Başkanı Türkan Saylan'ı doğum gününde andı. Etkinlikte, gazeteci-yazar Özlem Özdemir'in yapımcılığını üstlendiği ve ÇYDD tarafından Cumhuriyet'in 100. yılına armağan edilen 'Türkan: Bir Bilim Kadını'nın Öyküsü' adlı belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Etkinlikte konuşan ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, "Bir Cumhuriyet kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında gelecek nesillere tanıtmak için bir eser yarattık. Emek veren herkesi yürekten alkışlıyorum" dedi.

ÇYDD, kurucu Genel Başkanı Prof. Dr. Türkan Saylan'ın 88. doğum gününde, onun mirasını yaşatmak amacıyla anma etkinliği düzenledi. Saylan'ın kendi adını taşıyan ve Maltepe'de bulunan Türkan Saylan Kültür Merkezi'nin ev sahipliğinde dün yapılan etkinliğe, ÇYDD Yönetim Kurulu üyeleri, şube temsilcileri, ÇYDD bursiyeri öğrenciler ve ÇYDD gönüllüleri katıldı. Etkinlik, ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel'in konuşması ile başladı. Ardından ÇYDD ile gazeteci-yazar Özlem Özdemir'in iş birliği ile hazırlanan ve Cumhuriyet'in 100. yılında kadın mücadelesine armağan edilen 'Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü' adlı belgeselin ilk gösterimi yapıldı. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan belgesel gösteriminin sonrasında ise piyanist Devlet Devrim Öztaş, dinleyicilere klasik müzik dinletisi sundu.

AYŞE YÜKSEL: TÜRKAN SAYLAN'IN YOLUNDA YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

ÇYDD Genel Başkanı Prof. Dr. Ayşe Yüksel, Türkan Saylan'ın fikirlerini yaşatmaya devam edeceklerinin altını çizerek, "Bugün 13 Aralık, Cumhuriyet'imizin 100. yılı ve efsane Genel Başkanımız Prof. Dr. Türkan Saylan'ın da 88. yaş günü. Türkan Saylan beden olarak aramızda olmayabilir, ancak bize öğrettikleriyle hep yanımızda. İyi ki onunla yollarımız kesişmiş. Türkan Saylan, nice yaş günlerinde anılacak. Onun bize öğrettikleriyle yolunda yürümeye devam edeceğiz. Bu akşam Özlem Özdemir ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği iş birliğiyle 'Türkan Saylan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü' belgeselini izledik. Çok ama çok duygulandık, mutlu olduk ve gurur duyduk. Bir Cumhuriyet kadınını Cumhuriyet'in 100. yılında gelecek nesillere tanıtmak için bir eser yarattık. Emek veren herkesi yürekten alkışlıyorum" dedi.

ÖZLEM ÖZDEMİR: BU BELGESEL, CUMHURİYET'İN 100. YILINA BİR ARMAĞAN

Belgeselin fikir öncüsü olan ve yapımcılığını üstlenen Özlem Özdemir ise Cumhuriyet'in 100. yılında böyle bir belgesel ortaya koydukları için duyduğu mutluluğu belirterek, şöyle konuştu:

"Türkan Saylan'ın 88. yaş gününe armağan olarak hazırlamış olduğum 'Türkan: Bir Bilim Kadınının Öyküsü' belgeselinin gösterimini bu akşam pek çok izleyicimiz ile birlikte gerçekleştirdik. Bu nedenle çok mutlu ve çok gururluyum. Onun ne kadar mücadeleci, ne kadar kararlı, ne kadar hayat dolu bir kadın olduğunu anlatmaya çalıştım. Çünkü onun her zaman aydın kişiliği ön planda yer aldı. Ancak o, aydın olmanın yanı sıra bir kadındı. Bu mücadeleyi veren bir kadının yolculuğunu özellikle gençlerin bilmesini önemsediğim için onu belgesel ile anmak ve onu her zaman hatırlayacağımızı herkese göstermek için bu belgeseli yapmak istedim. Bu belgesel, Cumhuriyet'in 100. yılına da bir armağan. ÇYDD'ye ve Genel Başkan Ayşe Yüksel'e de çok teşekkür ediyorum. Birlikte hem Cumhuriyet'e hem de Türkan Saylan'a anlamlı bir armağan verdiğimizi düşünüyorum. Yaşasın Cumhuriyet."

ÇYDD, Türkan Saylan\'ı doğum gününde anma etkinliği düzenledi
Kaynak: ANKA
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