Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

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İstanbul Küçükçekmece'de D-100 kara yolunda İETT otobüsüne arkadan çarpan otomobilde bulunan 3 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından yol bir süre trafiğe kapatıldı.

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, D-100 kara yolunun Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BLN 100 plakalı otomobil, seyir halindeki İETT otobüsüne arkadan çarptı.

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

ARAÇTA SIKIŞAN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

Otomobilde sıkışan 3 kişi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 kişi, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti

TRAFİK BİR SÜRE KAPANDI

Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti bir süre trafiğe kapatıldı.

Kazaya karışan otomobil ile İETT otobüsünün yoldan kaldırılması için çalışma başlatılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Trafik Kazaları, Küçükçekmece, İstanbul, İtfaiye, Güncel, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil İETT otobüsüne çarptı! 3 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Servet Yeşilkaya Servet Yeşilkaya:
    Allah'ım rahmetiyle muamele eylesin 14 0 Yanıtla
  • 852375 852375:
    kendi basini yemis ne gerek var o kadar hizli kullanmaya hicmi deger vermiyosunuz sevdiklerinize ve hayatiniza 8 1 Yanıtla
  • Ümit Onur Ümit Onur:
    Sürat felakettir, beş dakika geç git emin, sağlam git. Allah rahmet eylesin, ailelerine de sabır versin inşallah 4 0 Yanıtla
  • Mertcan Yılmaz Mertcan Yılmaz:
    olayı canlı gördüm çok üzücü bir durum Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah 3 0 Yanıtla
  • Hakan Ahmet Koksal Hakan Ahmet Koksal:
    Allah rahmet eylesin mekânları cennet olsun 1 0 Yanıtla
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