D-8 Dışişleri Bakanları Gazze için İstanbul'da Toplanacak

Güncel

(ANKARA) - Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı 8 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıda, Gazze'deki gelişmelere ilişkin ortak bir bildiri kabul edilmesi bekleniyor.

Olağanüstü D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı, 8 Haziran'da İstanbul'da yapılacak. Türkiye'nin ev sahipliğindeki toplantıda D-8 ülkeleri özel olarak Gazze için bir araya gelecek. Üst düzey bir Dışişleri yetkilisi bu toplantının Gazze'de devam eden İsrail mezalimine karşı kolektif bir duruş sergilenmesi bakımından önem taşıdığını belirtti.

Toplantıya, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mohammad Ishaq Dar, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Malezya Dışişleri Bakanı Mohamad Hasan, İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bagheri ve Bangladeş Sosyal Refah Bakanı Dipu Moni'nin yanı sıra Mısır ve Nijerya'dan da üst düzeyde yetkililerin katılması bekleniyor. Toplantı sonucunda D-8 ülkelerinin Gazze'deki gelişmelere ilişkin güçlü bir ortak bildiri kabul etmeleri bekleniyor.

Türkiye'nin Gazze'de kalıcı bir ateşkes ilan edilmesi için hem ekonomik hem siyasi hem de hukuki alanda mümkün olan her türlü imkanı harekete geçirdiğini belirten yetkili, "İsrail üzerinde baskı unsuru olabilecek her fırsat ve aracı değerlendirmekteyiz. Ekonomik bir temelde kurulmuş olan D-8'in tarihinde ilk kez Gazze gibi siyasi bir konuda ülkemizde Olağanüstü Dışişleri Bakanları Toplantısı gerçekleştirmesi de bu çabaların bir tezahürüdür" ifadelerini kullandı.