Dağcılar Nemrut Dağı'na Anma Tırmanışı Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Dağcılar Nemrut Dağı'na Anma Tırmanışı Gerçekleştirdi

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Adıyaman Kamp Trekking Gurubu, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenler anısına karla kaplı Nemrut Dağı'na tırmandı. 11 kişilik ekip, tipi nedeniyle 1 metreyi geçen kar kalınlığıyla karşılaştı ve toplamda 2 bin 100 metre tırmandı. 'Sessiz yürüyüş' temasıyla düzenlenen etkinlikte, gurup üyesi Engin Doğan, deprem şehitlerini anma amacıyla yapılan bu tırmanışı gerçekleştirdiklerini belirtti.

13.02.2025 16:09
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Dağcılar karla kaplı Nemrut Dağı'na tırmandı

ADIYAMAN - Adıyaman Kamp Trekking Gurubu, karla kaplı Nemrut Dağı zirvesine tırmandı.

Adıyaman Kamp Trekking (Doğa Yürüyüşü) Gurubu, 6 Şubat 2023 meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar anısına ve deprem gerçeğine dikkat çekmek için yarım metreyi geçen karda Nemrut Dağı'nın zirvesine yürüdü. 11 kişiden oluşan doğa yürüyüşü ekibi zirvede tipi nedeniyle bir metreyi geçen kar kalınlığı ile karşılaştı.

Bu yıl "Sessiz yürüyüş" temasıyla tırmanan dağcılar 9 saat boyunca yaklaşık toplam 16 kilometre yürüdü.

Adıyaman Kamp Trekking Gurubu adına açıklamalarda bulunan gurup üyesi Engin Doğan, "Adıyaman Trekking Gurubu olarak 6 Şubat deprem şehitlerimizi anma dolayısıyla gerçekleştirdiğimiz Nemrut tırmanışını gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Toplamda 2 bin 100 metre tırmanış yapmış bulunmaktayız. Adıyaman'da, 6 Şubat'ta şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Dağcılar Nemrut Dağı'na Anma Tırmanışı Gerçekleştirdi - Son Dakika

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