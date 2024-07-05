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Dağlık alanda nefes kesen keçi kurtarma operasyonu

KONYA - Konya'da, kayalıklar arasında 50 metrelik uçuruma düşen keçi nefes kesen bir kurtarma operasyonunun ardından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Konya- Antalya il sınırındaki yaklaşık 2 bin 550 rakıma sahip Toroslar'daki Küpe Dağı'ndaki yer alan Küpe Yaylası'nda yaz dönemini geçiren konar göçer yörüklerden Adem Uslu'ya ait keçi, kayalıklar arasından yaklaşık 50 metrelik derinliğe sahip uçuruma düştü. Uçuruma düşen keçisini kurtarmak için kendi imkanları ile seferber olan ancak riskli bölge olması nedeniyle 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen Uslu'nun ihbarı üzerine adrese Jandarmanın yanı sıra Konya AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Araçla ulaşmanın mümkün olmadığı zorlu coğrafi şartlara sahip bölgeye uzun süren yürüyüşün ve bir eşekle malzemelerin taşınmasının ardından gelmeyi başaran AFAD ve diğer arama kurtarma ekipleri daha sonra keçiyi kurtarabilmek için seferber oldu. Kurulan makara sistemiyle halatlarla uçuruma inmeyi başaran ekipler, saatler süren çalışmanın ardından keçiyi yukarıya çıkararak sahibine teslim etti. Uçurumda 3-4 gün aç ve susuz kaldığı belirtilen keçinin kurtarılmasının ardından durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Toros Dağları'nın Küpe Dağı zirvesine her yıl otların kurumasının ardından geldiklerini anlatan Manavgat ilçesinin Bozahmetli Yörüklerinden keçi sahibi Adem Uslu, ata mesleği olan hayvancılıkla uğraştıklarını belirterek, "Burada 5 ayrı sürü var. Konar-göçer bir yaşam sürüyoruz. Küpe Dağı'nın 2 bin 550 rakıma sahip zirvesinde hayvan besliyoruz. Sürüden ayrılan bir keçimiz obruk, yalak, çukur dediğimiz bölgede kayalıklar arasında ortalama 50 metre yükseklikten çukura düşmüş. Kendi imkanlarımızla kurtaramadık. Yardım istedik. Ekipleri, Antalya, Akseki- Beyşehir il sınırında karşıladım. Buraya kadar malzemeleri eşekle çıkardık. Ardından bölgeye ulaşan ekipler, makara sistemi kurarak halatlarla çukura inip keçimizi sağlıklı bir şekilde çıkarıp kurtardıktan sonra bize teslim etti. 3-4 gün keçimiz orada aç susuz kalmış. Yavrusu da var. Çıkma şansı yok, biraz daha kalsa aç susuz ölecek. Akşam üstü bulduk. İnmeyi denedik ama hayati tehlike var, mümkün değil. Görevlerini kusursuz yaparak oğlağımızı kurtaran kurtarma ekiplerimize canı gönülden teşekkür ediyorum. Gerçekten anlatılmaz yaşanır. Bu kadar bir çukurda 3-4 gündür yoktu keçimiz, açlıkla susuzlukla ızdırap çekiyordu. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" dedi.

Uslu, bulundukları yaylanın atalarının da kullandığı sarp kayaların da olduğu ata yurdu olan kadim bir yayla olduğunu, bölgede kendilerinden ayrı 5 ayrı sürü bulunduğunu, bir süre sonra da Beyşehir'e göç edip bir süre burada kaldıktan sonra sonbahar dönemi geldiğinde Manavgat'a dönüş yapacaklarını sözlerine ekledi.