Daha önceki ilanları unutun! Aracını kola ile takas edecek

Eskişehir'de bir türlü satamadığı 1986 model aracın videosunu çekip takas tekliflerine açık olduğunu belirten Enes Özçelik‘e, otomobil karşılığında 1 litre koladan yarım ekmek dönere kadar çeşitli teklifler geldi.

Eskişehir'de ticaretle uğraşan Enes Özçelik, geçmişte aldığı 40 yaşındaki otomobilini satmak için ilginç bir yola başvurdu. Aracının videosunu çeken Özçelik, otomobiline 55 bin TL fiyat belirlediğini belirtti. Aracını cep telefonundan değerinde kolaya kadar birçok malla takas edebileceğini söyleyen Özçelik'e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj geldi. Dolu sigara paketinden yarım döner ekmeğe kadar birçok şeyin araç karşılığında teklif edildiği Özçelik, mesajlara gülümseyerek karşılık veriyor. Halen aracı elinden çıkarmak isteyen Enes Özçelik, otomobilini park ettiği yeri ise zaman zaman unutuyor. Aracını geçmişte park ettiği yeri unutan ve 2 ay sonunda bulan Özçelik, otomobilini bir an önce elinden çıkarmak istiyor.

"YARISI ISIRILMIŞ DÖNER TEKLİF EDEN VAR"

Sosyal medyadaki paylaşımı hakkında konuşan Enes Özçelik, "İnternetten birinden aldım, hiç hatırlamıyorum. 1986 model olması lazım. Arabayla hiç ilgilenmiyorum, 3 aydır unutmuştum. Esnafız, marketin önünde dururken dedim bir video atayım. Allah'ın işi, video tuttu. Millet değişik yorumlar atıyor, yarısı ısırılmış döner teklif eden var, içinden 2 dal içilmiş sigara teklif eden var, 1 litre kola, 1 koli su veren var. En sonunda ‘satıldı' yazdım ama 15 dakika önce bile mesaj atmışlar ‘Satıyorsan alayım' diye" dedi.

"EDERİ KADAR KOLA İLE TAKAS OLUR"

Aracı satmak istediğini belirten Enes Özçelik, "Başta 55 bin fiyat biçtik. Alıp satarız, kâr ederiz diye düşündük ama işler yoğunlaşınca aracı kenara attık. Sonra nereye koyduğumuzu unuttuk, meğer sanayide bir dükkânın önüne bırakmışız. Elektrik tesisatını yaptırıp muayeneye hazır şekilde, uğraşmadan satalım diye düşündük. Zaten ihtiyaç kalmadı, başka arabalar aldık. Böyle bir video atayım dedim, o da tuttu. İnsanlar eğlensin yani, eğlenecek bir şey kalmadı. Ben memnunum, takılsınlar. Arabayı gerçekten satacağım. Cep telefonu takası olur, ederi kadar kola ile takas olur, paraya dönecek her şeyle takas olur. İhtiyaç fazlası çünkü" diye konuştu.