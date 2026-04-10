Daha önceki ilanları unutun! Aracını kola ile takas edecek

10.04.2026 16:31
Eskişehir’de 1986 model aracını satmak için video paylaşan Enes Özçelik’e sosyal medyadan yarım dönerden sigaraya kadar ilginç takas teklifleri gelirken, Özçelik aracını “ederi kadar kola dahil” birçok ürünle takas edebileceğini söyledi.

Eskişehir'de bir türlü satamadığı 1986 model aracın videosunu çekip takas tekliflerine açık olduğunu belirten Enes Özçelik‘e, otomobil karşılığında 1 litre koladan yarım ekmek dönere kadar çeşitli teklifler geldi.

Eskişehir'de ticaretle uğraşan Enes Özçelik, geçmişte aldığı 40 yaşındaki otomobilini satmak için ilginç bir yola başvurdu. Aracının videosunu çeken Özçelik, otomobiline 55 bin TL fiyat belirlediğini belirtti. Aracını cep telefonundan değerinde kolaya kadar birçok malla takas edebileceğini söyleyen Özçelik'e sosyal medya üzerinden çok sayıda mesaj geldi. Dolu sigara paketinden yarım döner ekmeğe kadar birçok şeyin araç karşılığında teklif edildiği Özçelik, mesajlara gülümseyerek karşılık veriyor. Halen aracı elinden çıkarmak isteyen Enes Özçelik, otomobilini park ettiği yeri ise zaman zaman unutuyor. Aracını geçmişte park ettiği yeri unutan ve 2 ay sonunda bulan Özçelik, otomobilini bir an önce elinden çıkarmak istiyor.

"YARISI ISIRILMIŞ DÖNER TEKLİF EDEN VAR"

Sosyal medyadaki paylaşımı hakkında konuşan Enes Özçelik, "İnternetten birinden aldım, hiç hatırlamıyorum. 1986 model olması lazım. Arabayla hiç ilgilenmiyorum, 3 aydır unutmuştum. Esnafız, marketin önünde dururken dedim bir video atayım. Allah'ın işi, video tuttu. Millet değişik yorumlar atıyor, yarısı ısırılmış döner teklif eden var, içinden 2 dal içilmiş sigara teklif eden var, 1 litre kola, 1 koli su veren var. En sonunda ‘satıldı' yazdım ama 15 dakika önce bile mesaj atmışlar ‘Satıyorsan alayım' diye" dedi.

"EDERİ KADAR KOLA İLE TAKAS OLUR"

Aracı satmak istediğini belirten Enes Özçelik, "Başta 55 bin fiyat biçtik. Alıp satarız, kâr ederiz diye düşündük ama işler yoğunlaşınca aracı kenara attık. Sonra nereye koyduğumuzu unuttuk, meğer sanayide bir dükkânın önüne bırakmışız. Elektrik tesisatını yaptırıp muayeneye hazır şekilde, uğraşmadan satalım diye düşündük. Zaten ihtiyaç kalmadı, başka arabalar aldık. Böyle bir video atayım dedim, o da tuttu. İnsanlar eğlensin yani, eğlenecek bir şey kalmadı. Ben memnunum, takılsınlar. Arabayı gerçekten satacağım. Cep telefonu takası olur, ederi kadar kola ile takas olur, paraya dönecek her şeyle takas olur. İhtiyaç fazlası çünkü" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Adnan Polat’tan başkanlık yanıtı Adnan Polat'tan başkanlık yanıtı
İsrail’den Lübnan’la Müzakere Kararı İsrail'den Lübnan'la Müzakere Kararı
Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray’dan ayrılabilir Bomba iddia: Okan Buruk sezon sonu Galatasaray'dan ayrılabilir
Halkbank’ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu Halkbank'ta yönetim kurulu görev dağılımı ve komiteler belli oldu
Tek isim yok Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste Tek isim yok! Ülkede hakemliğin bittiğini en iyi özetleyen liste
Telefonuna gelen “kredi“ mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı Telefonuna gelen "kredi" mesajına inandı, dünyası başına yıkıldı
Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor Yolda oluşan çatlaklar nedeniyle valilik konutu geçici olarak boşaltılıyor
THY’de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti THY'de yönetim kurulu başkanı ve genel müdür değişti

16:20
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor’a Onuachu şoku
Şampiyonluk hayalleri kuran Trabzonspor'a Onuachu şoku
16:09
Sinem Dedetaş’tan belediye meclisine damga vuran “Erdoğan“ çıkışı: Rahatsız olmuyorum
Sinem Dedetaş'tan belediye meclisine damga vuran "Erdoğan" çıkışı: Rahatsız olmuyorum
15:56
61 suçlu Türkiye’ye getirildi: ’B.K.’ Batuhan Karadeniz mi
61 suçlu Türkiye'ye getirildi: 'B.K.' Batuhan Karadeniz mi?
15:48
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
Muzaffer Yıldırım’ın silinmiş yazışmaları geri getirildi! Fotoğraflar da diyaloglar da skandal
15:36
Skriniar’a hırsızlık şoku Çuvalla parasını çaldılar
Skriniar'a hırsızlık şoku! Çuvalla parasını çaldılar
15:34
Ali Şahin’den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
Ali Şahin'den çarpıcı değerlendirme: İran savaşının küresel olarak kazananı bu 3 ülke
15:33
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
ABD heyeti müzakere için yola çıktı: Olumlu geçeceğini düşünüyoruz
14:24
İran müzakerelere gidecek mi Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
İran müzakerelere gidecek mi? Pakistan tarafında dikkat çeken hazırlık
