Dahiye'de İsrail Saldırıları Göçü Tetikledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dahiye'de İsrail Saldırıları Göçü Tetikledi

İsrail'in Beyrut'taki Dahiye bölgesine düzenlediği saldırılar sonrası ciddi bir göç hareketi başladı.

28.09.2024 04:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Beyrut'un güneyinde "Hizbullah'a ait mühimmat saklandığı"nı iddia ettiği üç binayı hedef alacakları açıklamasının ardından Hizbullah'ın kalesi niteliğindeki Dahiye bölgesinde ciddi göç hareketi yaşandı.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail'in şiddetli ve peş peşe saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesinden başkent Beyrut'un merkezine ve ülkenin kuzeyindeki diğer bölgelere doğru dikkat çekici bir göç dalgası kaydedildiğini aktardı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesinde yer alan Leyleki ve Hades mahallerindeki 3 binanın boşaltılmasını istemiş ve "Sizler, Hizbullah'ın çıkarlarına yakın olmanız hasebiyle binaları derhal terk ederek bölgeden en az 500 metre uzaklaşmalısınız." ifadelerini kullanmıştı.

Adraee, sosyal medya hesabından yaptığı bir diğer açıklamada, Beyrut'un güneyinde yer alan Burc el-Baracine Mahallesi'ndeki el-Emir Okulu önündeki binanın Hizbullah çıkarlarına hizmet ettiği gerekçesiyle vurulacağına işaret ederek, binada ve yakınlarındaki binalarda oturan vatandaşların bölgeyi derhal terk etmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'a yönelik saldırıları kapsamında birkaç saatten bu yana Dahiye bölgesindeki Leyleki ve Hades mahallelerine saldırılar düzenliyor.

İsrail'in akşam saatlerinde Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında 6 kişi ölmüş, 91 kişi yaralanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a şiddetlenen saldırılarında 783 kişi öldü

Hizbullah'la 8 Ekim'den beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan makamlarına göre, şiddetlenen hava saldırılarında 783 kişi ölürken, bombardıman nedeniyle ülke içerisinde 150 bine yakın kişi yerinden oldu.

Hizbullah ise İsrail ordusu tarafından ülkenin güney ve doğu bölgelerine yönelik devam eden yoğun bombardımana karşı füzeli saldırılarla karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunluklu ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar açıklanmadı.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Suriye'ye göç edenlerin de olduğu belirtiliyor.

Lübnan hükümetinin Afet Risk Yönetimi Birimi verilerine göre 27 Eylül'e kadar, barınma merkezlerine kayıtlı göçmen sayısı 86 bin 600'e ulaştı.

Ülkede devlet okulları başta olmak üzere kamuya ait 644 bina barınma merkezine dönüştürüldü.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Güvenlik, Politika, Beyrut, Lübnan, İsrail, Güncel, Dünya, Ordu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dahiye'de İsrail Saldırıları Göçü Tetikledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:08 1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek 1,5 yaşındaki çocuğu ezip kaçan sürücüyle ilgili isyan ettiren gerçek
23:43 Nasrallah’ın hedef alındığı saldırının ardından İran’dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti Nasrallah'ın hedef alındığı saldırının ardından İran'dan tehdit gibi açıklama: Oyunun kuralları değişti
21:18 Bir de sağlık çalışanı olacak Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü Bir de sağlık çalışanı olacak! Genç kadın, küçücük çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövdü
20:25 Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı Sinan Ateş cinayetinde tetikçileri kimin ayarladığı ortaya çıktı
18:31 İsrail’den bugüne kadarki en büyük saldırı Hizbullah’ı kalbinden vurdular İsrail'den bugüne kadarki en büyük saldırı! Hizbullah'ı kalbinden vurdular
10:41 Bunu yapanlar daha çocuk İstanbul’un göbeğinde ürküten görüntüler Bunu yapanlar daha çocuk! İstanbul'un göbeğinde ürküten görüntüler
10:20 MasterChef Türkiye’de 100 bin TL’lik ödülün sahibi Beyza oldu MasterChef Türkiye'de 100 bin TL'lik ödülün sahibi Beyza oldu
10:14 Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler Şarkıcı Murat Kurşun: Yıllarca yanlış tedavi gördüm, beni delik deşik ettiler
10:08 Koltuk pozu işin rengini değiştirdi İşte Cem Garipoğlu’nun mezarını açtıran en büyük etken Koltuk pozu işin rengini değiştirdi! İşte Cem Garipoğlu'nun mezarını açtıran en büyük etken
10:04 Görüntü Gaziantep’ten Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler Görüntü Gaziantep'ten! Silahlarla sokağa inip husumetlilerini tehdit ettiler
09:59 TFF’den silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın’la ilgili ilk açıklama TFF'den silahlı saldırıya uğrayan Serhat Akın'la ilgili ilk açıklama
09:56 Hindistan’da pitbull cinsi köpek, bahçede oynayan çocukları kobra yılanının saldırısından kurtardı Hindistan'da pitbull cinsi köpek, bahçede oynayan çocukları kobra yılanının saldırısından kurtardı
09:51 Husilerden gece yarısı İsrail’i titreten saldırı Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar Husilerden gece yarısı İsrail'i titreten saldırı! Sirenler çalınca kendilerini kaldırıma attılar
09:41 Denizli’de vahşet: Kurşunlanan 10 telef oldu Denizli'de vahşet: Kurşunlanan 10 telef oldu
09:32 Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu Elon Musk, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile hakkında çıkan aşk dedikoduları hakkında konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.09.2024 08:15:03. #1.13#
SON DAKİKA: Dahiye'de İsrail Saldırıları Göçü Tetikledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement