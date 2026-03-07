Dahiye'deki Aileler Sokakta Geçiriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dahiye'deki Aileler Sokakta Geçiriyor

07.03.2026 14:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu Dahiye'deki halkı terk etmeye zorladı, aileler sokakta zor koşullarda yaşıyor.

İsrail ordusunun Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyinde halkı yerlerini terk etmeye zorlamasının ardından Dahiye'deki evlerini terk eden aileler, kalacak yer bulamadan geceyi başkentin çeşitli noktalarında, sokaklarda geçiriyor.

İsrail ordusu 5 Mart'ta yayımladığı tehdit mesajıyla Dahiye bölgesinde yaşayan yüz binlerce kişiyi yerlerini terk etmeye zorladı.

Panik ve korku içinde evlerini terk eden ailelerden bazıları, kalacak yer bulamadıkları için Beyrut'un çeşitli noktalarındaki açık alanlar ve meydanlarda geceyi geçirmek zorunda kalıyor.

2 gecedir sokaklarda uyuyan ailelerin bir kısmı kendi imkanlarıyla temin ettikleri küçük çadırlarda kalırken, bazı ailelerin ise yalnızca yere serdikleri sünger ve battaniyeler bulunuyor.

Evlerinden hiçbir eşya almadan çıktıklarını anlatan aileler, İsrail'in Dahiye'ye yönelik saldırılarının sürmesi nedeniyle evlerine dönüp gerekli kıyafet ve eşyalarını da alamıyor.

Yanlarında yalnızca birkaç parça eşya bulunan aileler, yetkililerden ve yardım kuruluşlarından destek bekliyor.

Açık alanlarda sabahlayan aileler, bir yandan soğuk ve belirsizlikle mücadele ederken, diğer yandan saldırıların sona ermesini ve evlerine geri dönebilecekleri günü umutla bekliyor.

"Gidecek bir yer bulamıyoruz"

Dahiye'den çocuklarıyla çıkan Um Muhammed, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gördüğünüz gibi kimse bizimle ilgilenmiyor. Bize su ya da yemek veren yok, kimse destek olmuyor." dedi.

Um Muhammed, "Oruçluyuz ve sokaklardayız. Sadece hayır sahipleri bize iftarlık getiriyor, onun dışında kimse destek olmuyor. Yetkililerden sünger ve battaniye yardımı istedik ancak kimse yardımcı olmadı." ifadelerini kullandı.

Dahiye'den çocuklarıyla çıkan Siham da gidecek bir yer bulamadıkları için sokakta kaldıklarını söyledi.

Kentte kira fiyatlarının çok yükseldiğine dikkati çeken Siham, "Sokakta kalıyorum, üzerine yatacağım bir sünger bile yok. Kardeşim de risk alarak gidip Dahiye'den bir sünger getirip çıkardı. Annem ve çocuklar geceleri üşüyor." diye konuştu.

Suriye kökenli Muhammed Ali ise tahliye uyarısının ardından saatlerce yürüyerek Dahiye'den buraya geldiklerini belirtti.

Gecelerin çok soğuk geçtiğini ifade eden Ali, "Çimlerin üzerinde uyuyoruz. Oruçluyuz, iftarda hayır sahipleri yemek veriyor. Gidecek bir yer bulamıyoruz. Uygun fiyata kiralık ev yok, başka yerlerde de boş yer kalmadı." şeklinde konuştu.

İsrail, Dahiye'de halkı yerlerini terk etmeye zorladı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 5 Mart'ta, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Beyrut'un güneyindeki 4 büyük mahallenin acilen boşaltılması çağrısında bulunmuştu.

"Hayatınızı kurtarın ve evlerinizi derhal boşaltın." diyen Adraee, Burc el-Baracine ve Hades mahallelerinde ikamet edenlerin Beyrut-Şam yolu üzerinden Cebel-i Lübnan'a doğru, Hureyk ve Şiyah mahallelerinde yaşayanların Beyrut-Trablus yolu üzerinden kuzeye doğru gitmelerini istedi."

İsrailli Sözcü, "Güneye gitmeniz yasaktır. Güneye doğru herhangi bir hareket hayatınızı tehlikeye atabilir." tehdidinde bulundu.

İsrail'in saldırılarının hedefindeki Dahiye bölgesi

Dahiye bölgesi, Baabda ilçesi sınırlarındaki Hureyk, Burc el-Baracine, Gubeyri ve El-Mureyce gibi yoğun nüfuslu mahalleleri kapsıyor.

Ağırlıklı Şii Müslüman nüfusun yaşadığı Dahiye bölgesi, Hizbullah'ın siyasi ve toplumsal açıdan güçlü olduğu bir merkez olarak öne çıkıyor.

Dahiye, konut alanları, ticaret merkezleri, pazar yerleri ile Filistin mülteci kampları Burc el-Baracine ve Sabra Şatilla'ya ev sahipliği yapıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Lübnan, Beyrut, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dahiye'deki Aileler Sokakta Geçiriyor - Son Dakika

Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü
FETÖ’cü başsavcı vekilinin “sempati“ savunması şoke etti FETÖ'cü başsavcı vekilinin "sempati" savunması şoke etti
Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi Jeoloji mühendisini öldüren depo müdürü hakkında ağırlaştırılmış müebbet istemi
Dünya onun peşinde Yarın gözler Barış Alper’de olacak Dünya onun peşinde! Yarın gözler Barış Alper'de olacak
“Ünlü spiker öldü“ haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim "Ünlü spiker öldü" haberleri sonrası kamera karşısına geçti: İyiyim
Sudan da savaşta tarafını seçti Sudan da savaşta tarafını seçti
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Beşiktaş Başkanı Adalı’dan derbiye özel prim Beşiktaş Başkanı Adalı'dan derbiye özel prim
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz

13:30
Hande Yener’e soruşturma İfadeye çağırıldı
Hande Yener'e soruşturma! İfadeye çağırıldı
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
12:34
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha İşte artışın miktarı ve tarihi
Yenisine alışmadan, akaryakıta bir zam daha! İşte artışın miktarı ve tarihi
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın savaşa dair öngörüsü gerçek oluyor
11:25
ABD istihbaratı: Çin, İran’a tam destek vermeye hazırlanıyor
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor
11:06
İran, Dubai Havalimanı’nı vurdu Uçuşlar askıya alındı
İran, Dubai Havalimanı'nı vurdu! Uçuşlar askıya alındı
10:47
İran: Irak’ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 14:32:42. #.0.5#
SON DAKİKA: Dahiye'deki Aileler Sokakta Geçiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.