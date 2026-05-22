Dalışta Ölüm: Eğitmen ve İşletme Sahibi Hakkında Dava Açıldı

ANKARA'da oturan Fahriye Başlı'nın (59), tatil için gittikleri Antalya'da su altı fotoğraf çekimi ve tanıtım dalışı etkinliğinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada dalış eğitmeni Mehmet C. ve teknenin işletme sahibi Sunay Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fahriye Başlı, geçen yıl 18 Ağustos'ta Konyaaltı'nda tekne turuna katılıp, Sıçan Adası açıklarında 'scuba diving' olarak bilinen tüplü dalış ve su altı fotoğraf çekimi etkinliğine dahil oldu. Fahriye Başlı, tek yıldızlı dalış eğitmeni Mehmet C. ve yanındaki 4 kişi ile birlikte yaklaşık 1,5- 2 metre derinlikteki kayalık alanda tüplü dalış gerçekleştirdi. Dalış sırasında eğitmen Mehmet C., iddiaya göre yüzme bilmeyen Fahriye Başlı'yı su altında kontrolsüz ve gözetimsiz bırakarak yukarı çıktı. Uyarılar üzerine yapılan aramada Fahriye Başlı, su altında hareketsiz bulundu. Tekneye çıkarılan Başlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve otopsi raporunda suda boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında eğitmen Mehmet C. ve teknenin işletme sahibi Sunay Y. tutuklandı. Sunay Y., daha sonra hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda tahliye edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mehmet C. ve Sunay Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Fahriye Başlı'nın yüzme bilmediği ve dalış tecrübesi bulunmadığını açıkça bildirdiği halde etkinliğe dahil edildiği belirtildi. Dalışın eğitmen eşliğinde gerçekleştirileceği ve yüzme bilinmesine gerek olmadığı belirtilerek etkinliğe katılımının sağlandığı belirtildi. Başlı'nın su yüzeyine çıkmaması üzerine teknedeki aile bireylerinin görevlilere defalarca bildirimde bulunduğu, ancak tekne yetkililerinin 'diğer teknelerdedir, tuvalettedir' şeklindeki varsayımlarla hareket ettiği ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca etkin bir arama-kurtarma faaliyeti başlatmadığı yer aldı. Şüphelilerin eyleminin, basit bir dikkatsizlik veya özen eksikliği ile açıklanamayacak nitelikte olduğu vurgulandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği uyarınca; dalıcı belgesi olmayan kişilere yaptırılan tanıtım dalışlarının bire bir gözetim altında yapılması ve su altında asla yalnız bırakılmaması kuralının açıkça ihlal edildiği kaydedildi.

SU ALTINDAKİ I DOSYADA

Fahriye Başlı'nın ailesinin bilirkişi raporuna itiraz etmesi üzerine yeni bir bilirkişi raporu hazırlandığı ve Fahriye Başlı'ya kusur atfedilmiş olsa dahi dalış faaliyeti gibi yüksek risk içeren bir organizasyonda dalış planlaması, gözetimi ve emniyet tedbirlerinin alınmasından sorumlu olan şüphelilerin üzerindeki garantörlük yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı belirtildi. Şüphelilerin meydana gelen ölüm neticesini öngörebilecek durumda oldukları, buna rağmen gerekli önlem ve müdahaleleri almaksızın dalış faaliyetine devam ettikleri vurgulandı. Fahriye Başlı'nın, dalış sırasında su altında kayalara tutunup balıklara ekmek atarken çekilen son fotoğrafları da dava dosyasına delil olarak girdi.

'ANNEM, DALIŞ NOKTASINDA 20 METRE İLERİDE BULUNDU'

Fahriye Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan, annesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin DHA'ya konuşarak, "Tekne üzerinde yaklaşık 15-20 dakika kısa bir brifing veriliyor. Bu esnada annem yüzme bilmediğini söylüyor, teyzem de söylüyor. Ancak brifingi veren tekne sahibi aynı zamanda dalış amiri, yüzme bilmesine gerek olmadığını, tam tersi işinin bu olduğunu, 6 yaşından itibaren küçük çocukları bile daldırdıklarını söylüyorlar. Sonrasında dalışa başlıyorlar. Normal şartlarda dalışı birebir yapacaklarını söylüyorlar. Ancak brifing esnasında anlattığı hiçbir şeyi dalış esnasında uygulamıyorlar. 5 kişiyi bir hoca alıyor annem de o 5 kişinin arasında. Su altına indiriyorlar, kayaya tutunarak balıklara ekmek vermek suretiyle fotoğraf çekiliyorlar. Sonrasında kendilerinin kullandığı bir sistem olan, asansör sistemi ile annemi bıraktıktan sonra diğer müşteriyi almaya gidiyor. O esnada annem eli muhtemelen kayadan kayıyor. Annem ortadan kayboluyor. Annemi dalış noktasından 15-20 metre ileride cansız bir şekilde buluyorlar" dedi.

'TUTUKSUZ YARGILAMAYI KABUL ETMİYORUZ'

Pehlivan, yargı sürecinin devam ettiğini ve 2 kişinin tutuklandığını ama tekne sahibi ve dalış amiri Sunay Y.'nin kısa süre sonra tahliye olduğunu aktararak, "Bilirkişi raporu akıllara durgunluk verdi. Rapora itiraz ettik tabii ki de. Ancak biz itiraz edene kadar o rapor tekne sahibinin serbest kalmasına sebep oldu. Biz dalışla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak araştırdığımızda tekne üzerinde neredeyse birçok dalgıcın belgesi yok, yetkisi yok. Kayıt dışı yabancı uyruklu eğitmenler dalış yaptırıyor. Yine olay günü anında tekne üzerindeki kameralar yok edilmiş. Kendisi olmadığını söylüyor. Ancak kameralar varmış. ve oğluna, orada çalışanlarına 'kameraları sökün' diye talimat vermiş. Tekne üzerinde kamera hiçbir şekilde yok. Bu süreçte tutuksuz yargılanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Tutuklanması yönünde tekrardan dilekçemizi verdik. Ağır ihmal var, başkalarının da canı yansın istemiyoruz" ifadelerini kullandı.