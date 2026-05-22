Dalışta Ölüm: Eğitmen ve İşletme Sahibi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dalışta Ölüm: Eğitmen ve İşletme Sahibi Hakkında Dava Açıldı

Dalışta Ölüm: Eğitmen ve İşletme Sahibi Hakkında Dava Açıldı
22.05.2026 13:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da su altında kaybolan Fahriye Başlı'nın ölümüne sebep olan eğitmen ve tekne sahibi hakkında dava açıldı.

ANKARA'da oturan Fahriye Başlı'nın (59), tatil için gittikleri Antalya'da su altı fotoğraf çekimi ve tanıtım dalışı etkinliğinde hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada dalış eğitmeni Mehmet C. ve teknenin işletme sahibi Sunay Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Fahriye Başlı, geçen yıl 18 Ağustos'ta Konyaaltı'nda tekne turuna katılıp, Sıçan Adası açıklarında 'scuba diving' olarak bilinen tüplü dalış ve su altı fotoğraf çekimi etkinliğine dahil oldu. Fahriye Başlı, tek yıldızlı dalış eğitmeni Mehmet C. ve yanındaki 4 kişi ile birlikte yaklaşık 1,5- 2 metre derinlikteki kayalık alanda tüplü dalış gerçekleştirdi. Dalış sırasında eğitmen Mehmet C., iddiaya göre yüzme bilmeyen Fahriye Başlı'yı su altında kontrolsüz ve gözetimsiz bırakarak yukarı çıktı. Uyarılar üzerine yapılan aramada Fahriye Başlı, su altında hareketsiz bulundu. Tekneye çıkarılan Başlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi ve otopsi raporunda suda boğulma sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. Soruşturma kapsamında eğitmen Mehmet C. ve teknenin işletme sahibi Sunay Y. tutuklandı. Sunay Y., daha sonra hazırlanan bilirkişi raporu doğrultusunda tahliye edildi.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mehmet C. ve Sunay Y. hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. İddianamede, Fahriye Başlı'nın yüzme bilmediği ve dalış tecrübesi bulunmadığını açıkça bildirdiği halde etkinliğe dahil edildiği belirtildi. Dalışın eğitmen eşliğinde gerçekleştirileceği ve yüzme bilinmesine gerek olmadığı belirtilerek etkinliğe katılımının sağlandığı belirtildi. Başlı'nın su yüzeyine çıkmaması üzerine teknedeki aile bireylerinin görevlilere defalarca bildirimde bulunduğu, ancak tekne yetkililerinin 'diğer teknelerdedir, tuvalettedir' şeklindeki varsayımlarla hareket ettiği ve yaklaşık 15-20 dakika boyunca etkin bir arama-kurtarma faaliyeti başlatmadığı yer aldı. Şüphelilerin eyleminin, basit bir dikkatsizlik veya özen eksikliği ile açıklanamayacak nitelikte olduğu vurgulandı. Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu Donanımlı Dalış Yönetmeliği uyarınca; dalıcı belgesi olmayan kişilere yaptırılan tanıtım dalışlarının bire bir gözetim altında yapılması ve su altında asla yalnız bırakılmaması kuralının açıkça ihlal edildiği kaydedildi.

SU ALTINDAKİ I DOSYADA

Fahriye Başlı'nın ailesinin bilirkişi raporuna itiraz etmesi üzerine yeni bir bilirkişi raporu hazırlandığı ve Fahriye Başlı'ya kusur atfedilmiş olsa dahi dalış faaliyeti gibi yüksek risk içeren bir organizasyonda dalış planlaması, gözetimi ve emniyet tedbirlerinin alınmasından sorumlu olan şüphelilerin üzerindeki garantörlük yükümlülüğünü ortadan kaldırmayacağı belirtildi. Şüphelilerin meydana gelen ölüm neticesini öngörebilecek durumda oldukları, buna rağmen gerekli önlem ve müdahaleleri almaksızın dalış faaliyetine devam ettikleri vurgulandı. Fahriye Başlı'nın, dalış sırasında su altında kayalara tutunup balıklara ekmek atarken çekilen son fotoğrafları da dava dosyasına delil olarak girdi.

'ANNEM, DALIŞ NOKTASINDA 20 METRE İLERİDE BULUNDU'

Fahriye Başlı'nın kızı Elçin Pehlivan, annesinin hayatını kaybettiği olaya ilişkin DHA'ya konuşarak, "Tekne üzerinde yaklaşık 15-20 dakika kısa bir brifing veriliyor. Bu esnada annem yüzme bilmediğini söylüyor, teyzem de söylüyor. Ancak brifingi veren tekne sahibi aynı zamanda dalış amiri, yüzme bilmesine gerek olmadığını, tam tersi işinin bu olduğunu, 6 yaşından itibaren küçük çocukları bile daldırdıklarını söylüyorlar. Sonrasında dalışa başlıyorlar. Normal şartlarda dalışı birebir yapacaklarını söylüyorlar. Ancak brifing esnasında anlattığı hiçbir şeyi dalış esnasında uygulamıyorlar. 5 kişiyi bir hoca alıyor annem de o 5 kişinin arasında. Su altına indiriyorlar, kayaya tutunarak balıklara ekmek vermek suretiyle fotoğraf çekiliyorlar. Sonrasında kendilerinin kullandığı bir sistem olan, asansör sistemi ile annemi bıraktıktan sonra diğer müşteriyi almaya gidiyor. O esnada annem eli muhtemelen kayadan kayıyor. Annem ortadan kayboluyor. Annemi dalış noktasından 15-20 metre ileride cansız bir şekilde buluyorlar" dedi.

'TUTUKSUZ YARGILAMAYI KABUL ETMİYORUZ'

Pehlivan, yargı sürecinin devam ettiğini ve 2 kişinin tutuklandığını ama tekne sahibi ve dalış amiri Sunay Y.'nin kısa süre sonra tahliye olduğunu aktararak, "Bilirkişi raporu akıllara durgunluk verdi. Rapora itiraz ettik tabii ki de. Ancak biz itiraz edene kadar o rapor tekne sahibinin serbest kalmasına sebep oldu. Biz dalışla ilgili hiçbir şey bilmiyoruz. Ancak araştırdığımızda tekne üzerinde neredeyse birçok dalgıcın belgesi yok, yetkisi yok. Kayıt dışı yabancı uyruklu eğitmenler dalış yaptırıyor. Yine olay günü anında tekne üzerindeki kameralar yok edilmiş. Kendisi olmadığını söylüyor. Ancak kameralar varmış. ve oğluna, orada çalışanlarına 'kameraları sökün' diye talimat vermiş. Tekne üzerinde kamera hiçbir şekilde yok. Bu süreçte tutuksuz yargılanmasını kesinlikle kabul etmiyoruz. Tutuklanması yönünde tekrardan dilekçemizi verdik. Ağır ihmal var, başkalarının da canı yansın istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dalışta Ölüm: Eğitmen ve İşletme Sahibi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kadir İnanır entübe edildi Kadir İnanır entübe edildi
Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı’yı şoke etti Devlet hastanesinde çalışan temizlik görevlisinin maaşı Müge Anlı'yı şoke etti
Ordu’da sel suları evin içinden şelale gibi aktı Ordu'da sel suları evin içinden şelale gibi aktı
Başkent’te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi Başkent'te sel sularına kapılan kişiyi kurtarmaya çalışan vatandaşlar da sürüklendi
Zaniolo’nun Galatasaray defteri kapanıyor Zaniolo'nun Galatasaray defteri kapanıyor
CHP için mutlak butlan kararı çıktı Kılıçdaroğlu geri dönüyor CHP için mutlak butlan kararı çıktı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararında “ihtiyati tedbir“ detayı Kılıçdaroğlu geri dönüyor Mutlak butlan kararında "ihtiyati tedbir" detayı! Kılıçdaroğlu geri dönüyor
Mutlak butlan kararı sonrası CHP’li tüm vekiller “acilen“ genel merkeze çağrıldı Mutlak butlan kararı sonrası CHP'li tüm vekiller "acilen" genel merkeze çağrıldı
104 kararı Boey’in sonu oldu 10+4 kararı Boey'in sonu oldu

14:09
Canlı anlatım: Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor
Canlı anlatım: Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım açıklamalarda bulunuyor
13:42
CHP’nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
CHP'nin mutlak butlan itirazına mahkemeden ret
13:30
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
Ankara kulislerini sarsan iddia: Kılıçdaroğlu kurultayda aday olmayacak
12:57
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
Meyhane açılışında dua eden imamdan açıklama var: Allah’tan affımı diliyorum
12:45
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
Kılıçdaroğlu evinden ayrılırken atılan slogan dikkat çekti
12:36
CHP Genel Merkezi’ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
CHP Genel Merkezi'ne giden Saadet Partili vatandaşın videosu olay oldu
11:27
Kılıçdaroğlu, CHP’nin 3 avukatını azletti
Kılıçdaroğlu, CHP'nin 3 avukatını azletti
11:27
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
Polis memuru, baskına gittiği evdeki genç kadına tecavüze kalkıştı
10:59
Bayramda yola çıkacaklar dikkat 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek
10:49
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu “mutlak butlan“ gündemiyle toplandı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu "mutlak butlan" gündemiyle toplandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2026 14:20:08. #7.12#
SON DAKİKA: Dalışta Ölüm: Eğitmen ve İşletme Sahibi Hakkında Dava Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.