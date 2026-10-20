Daltonlar suç örgütüne 8 ilde operasyon düzenlendi, 14 şüpheli gözaltına alındı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Daltonlar' suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında, 24 Ağustos'ta bir iş yeri sahibinin telefonla aranarak ve mesaj gönderilerek tehdit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 16 Eylül'de adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklanırken, adli süreçteki 1 çocuk hakkında adli kontrol kararı verildi. Olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespitine yönelik ele geçirilen delillerin incelenmesi sonucu, 'Daltonlar' suç örgütüyle bağlantısı bulunan 20 şüpheli daha tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik bugün 8 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 4'ü adli süreçteki çocuk olmak üzere 14 şüpheli, gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.