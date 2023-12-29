 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi toprağa verildi

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 78 yaşında vefat eden kayınvalidesi Ayşe Oğul'un cenazesi, Zonguldak'ta düzenlenen törenin ardından köyde defnedildi. Törene, birçok önemli isim katıldı ve Yiğit'e taziyeler iletildi.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit\'in kayınvalidesi toprağa verildi
29.12.2023 - 14:41,
Abone Ol

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in 78 yaşında vefat eden kayınvalidesi Ayşe Oğul'un cenazesi, Zonguldak'ta toprağa verildi.

Rahatsızlığı nedeniyle Ankara'da bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden 4 çocuk annesi Oğul için Alaplı ilçesine bağlı Sabırlı köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve aile yakınlarının yanı sıra Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, AK Parti Zonguldak Milletvekili Saffet Bozkurt, Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahim Alan, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Danıştay, Yargıtay ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeleri, diğer ilgililer ve vatandaşlar katıldı.

Törene katılanlar, Danıştay Başkanı Yiğit'e taziyelerini iletti.

Oğul'un cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından köydeki aile kabristanına defnedildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Zeki Yiğit, Zonguldak, Danıştay, Yargı, Valilik, Ölüm, Yaşam, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi toprağa verildi - Son Dakika


15:56
TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48
Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22
KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:13
TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50
Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44
Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42
İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39
Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi

Son Dakika
15:56 TFF'den Süper Kupa finalinde İstiklal Marşı'nın okunmayacağı iddialarına yanıt
15:48 Gülşen Yüksel'in işten çıkmasının ardından İrem Derici'den olay sözler: İlahi adalet
15:22 KKM'de yeni karar: TL dönüşümlü yeni hesap açılamayacak
15:15 Süper Kupa öncesi büyük kriz! Fenerbahçe ve Galatasaray sahaya çıkmayabilir
15:13 TikTok'ta yeni rezalet! Kız arkadaşını kullanarak para topladı
14:50 Marmaray'da polise, jandarmaya, basına geçit yok! Birinin bu soruna el atması lazım
14:44 Acun Ilıcalı, cumhurbaşkanına olan sempatisini ve oy tercihini açıkladı
14:42 İsrail'in Gazze'deki hedefi: Hamas lideri Yahya Sinwar değil kardeşi Muhammed'miş
14:39 Ali Koç: Atatürk pankartımız Suudi Arabistan'da kabul görmedi
14:08 Yıllar sonra kamera karşısına geçen Berat Albayrak'tan Filistin'e destek yürüyüşü çağrısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 16:26:06. #1.12#
SON DAKİKA: Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in kayınvalidesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement