Danıştay'ın Gökçek Hakkındaki Kararı... Abb, Bülent Arınç'ın Tanık Olarak Dinlenmesi İstemiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na Başvurdu

(ANKARA) - Danıştay'ın Melih Gökçek hakkında soruşturma izni verilmemesine yönelik İçişleri Bakanlığı kararını kaldırmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın soruşturmada tanık olarak dinlenmesi talebiyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

İlk 'Çözüm Süreci'nde dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sürece yönelik açıklamalarını eleştiren dönemin Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'a dönemin AK Partili Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) )Başkanı Melih Gökçek'in sosyal medya hesabından "Bülent Arınç seni istemiyoruz" açıklamaları sonrası parti içi tartışmalar başlamıştı.

Arınç'ın Gökçek'e yanıt olarak "Terbiyesiz, haysiyetli biri değil" sözleri sonrası tartışma daha da alevlenmiş ve en son Bülent Arınç, Gökçek'i Ankara'yı peşkeş çekmekle suçlamış ve "Ben Sayın Cumhurbaşkanımızın yanındayız. Ben buyum. Her şeyimle karşınızdayım. Amerika'ya giden benim ben bunları gizlemedim ki. Ama Gökçek bunlardan daha fazlasını yapmıştır. Bu yapının kucağında oturmuş, bu yapıya Ankara'ya parsel satmıştır. Zengin işadamlarına okul yaptırmıştır" ifadesini kullanmıştı.

Arınç'ın açıklamaları hatırlatıldı

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın eski ABB Başkanı Melih Gökçek'e yönelik suç duyuruları İçişleri Bakanlığı'nın izin vermemesi nedeniyle araştırılmamıştı.

Danıştay Birinci Dairesi, eski ABB Başkanı Melih Gökçek ile dönemin belediye yöneticileri hakkında "imar planı değişiklikleri yoluyla haksız menfaat sağlandığı" iddiasıyla yapılan şikayetin "işleme konulmamasına" ilişkin İçişleri Bakanlığı kararını kaldırdı.

Bu gelişmenin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuru yaparak, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de katıldığı bir programda Melih Gökçek ile ilgili iddialarının sorulması üzerine "Söylediklerimden bir gram sapmadım. 10 yıldır beni çağıracak bir savcı çıkmadı" sözleri de hatırlatılarak, Arınç'ın dinlenmesini talep etti.

"Delillerimiz kaybolmaktadır"

ABB'nin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunduğu dilekçede, eski Başkan Melih Gökçek'in FETÖ ile bağlantılı olduğu yönünde basına yansıyan haberler ve Melih Gökçek'in açıklamalarına yer verildi. Dilekçede, "Şikayetimize konu durumda incelenmesi gereken onlarca husus bulunmakta olup bunların her biri yargılamayı gerektirecek niteliktedir. Ne yazık ki 5 yıldır iddialarımıza ilişkin deliller toplanmamaktadır. Yetkili merci, herhalde yukarıda belirtilen süreler içinde kamu görevlisi hakkında soruşturma izni verilmesi veya verilmemesi konusunda karar vermek zorundadır. Halihazırda 5 yıldır devam eden bu soruşturmada delillerimiz kaybolmaktadır" denildi.

Dilekçede, "Şüpheliler hakkında kamuoyuna açık beyanları bulunan Bülent Arınç'ın tanık sıfatıyla ivedilikle ifadesinin alınması yanı sıra Ankara Büyükşehir Belediyesi Teftiş Kurulu raporlarında yer alan her bir parsel yönünden ayrı ayrı inceleme yapılmasına, Danıştay 1. Dairesi'nin 25 Aralık 2025 tarihli kararında belirtilen hususlar doğrultusunda kapsamlı bilirkişi incelemesi yaptırılması" talep edildi.

Dilekçede, "Plan değişikliklerinin parçacıl nitelikte olup olmadığı ve bireysel menfaat sağlanıp sağlanmadığının tespit edilmesi, şüpheliler hakkında gecikmeksizin soruşturma izni verilmesi" istendi.