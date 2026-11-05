Danon, Kongrede dengelerin değişmesinin İsrail için işleri zorlaştıracağını söyledi

İsrail'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Danny Danon, ABD'deki ara seçimlerin ardından Kongrede siyasi dengelerin değişmesinin İsrail açısından yeni zorlukları beraberinde getireceğini belirterek, "Bizim için daha zor olacak." dedi.

İsrail'deki "i24NEWS" kanalına konuk olan Danon, ABD'deki ara seçimlerde Demokratların Kongre'de kontrolü ele almasının ardından Washington ile ilişkiler ve bölgedeki yansımalarına ilişkin açıklama yaptı.

Başkan Donald Trump'ın gelecek iki yıl boyunca Beyaz Saray'da kalmaya devam edeceğini hatırlatan Danon, BM'deki vetolar ve genel idari politika açısından bir rahatlık hissettiklerini ifade etti.

Ancak Kongre kanadında hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partiler içinde İsrail'i suçlayan ve eleştiren seslerin arttığına işaret eden Danon, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kongre üyelerinin çoğunluğu İsrail'e karşı değil. Ancak gündemi belirleyen, çok fazla gürültü çıkaran ve medyada yer bulan çok sesli ve etkili bir azınlık var, bunlar İsrail ile mücadele ediyor. Bu yüzden odaklanmamız gereken nokta, ABD ile İsrail arasındaki ittifakın değerini anlayan sessiz çoğunlukla çalışmaya devam etmektir."

Radikal kesimlerin gerçeklerle ilgilenmediğini ve radikal unsurlarla aynı çizgide buluştuğunu savunan Danon, her yönetimle çalıştıkları gibi her iki partiden kongre üyeleriyle de köprüler kurmaya devam edeceklerini kaydetti.

İran'a saldırı ABD'nin kendi kararı

İsrail'in, İran ile savaştan ve artan enerji fiyatlarından sorumlu tutulmasına tepki gösteren Danon, "Her şey için her zaman İsrail'i suçlamak çok kolay. Ancak durum böyle değil." ifadelerini kullandı.

Danon, İran'a yönelik saldırı kararının İsrail tarafından alınmadığını savunarak, "İran'a saldırma kararı ABD'ye aitti, bizim kararımız değildi. ABD'nin çabalarını destekledik ve bunun doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz. Tahran'daki 'ayetullahların' bugün ABD hakkında söylediklerini de dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

Gelecekteki savunma işbirliği ve ortak yatırımlar

Trump'ın yıllık askeri yardımların sona ereceğine yönelik açıklamalarının hatırlatılması üzerine Danon, ABD ile ortaklıklarını önemsediklerini belirtti.

Demir Kubbe gibi savunma sistemleri sayesinde Orta Doğu'da yeni bir durum ortaya çıkardıklarını savunan Danon, gelecekteki savunma işbirliğinin ortak yatırımlarla sürdürüleceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Biz kendi kaynaklarımızı, ABD de kendi kaynaklarını kullanacak. Sonuçta bölgede elde ettiğimiz başarılar, iki ülkede geliştirilen teknolojiler sayesinde mümkün oldu."

Trump'ın Tahran ile İsrail'in güvenlik şartlarını karşılamayan bir anlaşma yapma ihtimaline dair Danon, "Böylesi bir karar başkanın takdirindedir. Ancak kendimizi korumak için ne gerekiyorsa her zaman yapacağımızı söyleyebilirim. Geçmişte bunu kanıtladık, gelecekte de yapacağız." diye konuştu.

Kongrede değişen siyasi dengelere rağmen ABD'nin BM'deki veto yetkisini İsrail lehine kullanmayı sürdüreceğine inandığını belirten Danon, ABD'nin BM Daimi Temsilciliği ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın temaslarını sürdüreceklerini ifade etti.

Danon, "Ancak Kongre açısından işlerin daha zorlu olacağını düşünüyorum." diyerek sözlerini tamamladı.