DAP, Doğu Anadolu\'da 1925 projeye 6 milyar lira destek sağladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Doğu Anadolu Projesi (DAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, son 10 yılda 15 ilde, 1925 projeye 6 milyar 334 milyon 952 bin 68 lira ödenek ayırıp 6 milyar 144 milyon 411 bin 989 lira destek verdi.

DAP Başkanı Osman Demirdöğen, başkanlığın toplantı salonunda, başkan yardımcıları Mehmet Özdoğan ve Melih Kirişci'nin katılımıyla gazetecilerle bir araya geldi.

Demirdöğen, burada yaptığı konuşmada, amaçlarının, bölgesel kalkınmayı sağlamak olduğunu söyledi.

Bölgede yaşayanların mecbur oldukları için değil, memnun oldukları için şehirlerinde kalmasını istediklerini anlatan Demirdöğen, insanların memnun olması için de gayret gösterdiklerini belirterek, "Bir yaylada konaklayan ve orada üretim yapan kişinin mobil lavabo ihtiyacı varsa karşılıyoruz. Geçen yıl bir bahçede çocuk oyun bahçesi yaptık." ifadelerini kullandı.

Hayvansal ve bitkisel üretimde tarıma destek verdiklerini dile getiren Demirdöğen, "Bölgede yaşamayanların '3 metrelik sıvat ne işe yarar?' demesi çok normal ama binlerce koyunun 3 kilometreyi su içmek için gidip tekrar otluğa dönmesi, hayvanın bütün verimini düşürüyor. Biz 6 kilometrelik enerjiyi ete ve süte çevirmiş oluyoruz. Şimdiye kadar yaklaşık 50 bin sıvat dağıttık. Bunlara 102 milyon lira civarında ödenek ayırmıştık." dedi.

Demirdöğen, şimdiye kadar 6 bin 777 kilometre sulama kanalı, 46'sı güneş enerji sistemli 153 gölet yapıp, 69 ilçede 359 köy ve mahallede hayvan içme suyu tesisi kurduklarını çünkü bölgede hayvancılığın gelişmesi için bunların çok önemli projeler olduğunu belirtti.

Tüm ilçelerin hayvan pazarı ve kesimhane ihtiyacını karşıladıklarını vurgulayan Demirdöğen, bölgede 38 hayvan pazarı, 43 kesimhane kurduklarını aktardı.

"Tarım son 5 yıldır en fazla kar eden sektör haline geldi"

Sürdürülebilirliğin sağlanması için çiftçilere fayda kapsamında Erzurum, Van ve Elazığ'da Çiftçi Eğitim Merkezi kurulduğunu dile getiren Demirdöğen, şöyle devam etti:

"Teknoloji çağında yaşıyoruz, gençlerde teknolojiye meyilli. Tarımda teknolojiyi teşvik edip destekleyerek onları bu alana çekebiliriz dedik ve desteklerimizin büyük kısmını teknolojik alanlara vermeye başladık. Tarım makinelerinde bu yıl dronlarla ilaçlama ve başarılırsa gübre gibi çeşitli alanlara da durumları yaymaya çalışacağız. Teknolojiyi ön plana çıkararak gençleri bu alanlara çekip tarımın önümüzdeki yüz yılların mesleği haline getirmeye çalışacağız. Tarım son 5 yıldır en fazla kar eden sektör haline geldi. Projelerimizi gençlere ve dezavantajlı gruplara yoğunlaştırmaya çalışıyoruz. Tarımda çalışanların yaş ortalaması 50 civarında, gençleri bu alana çekemezsek kırsal kalkınmada çok büyük zafiyetler yaşayabiliriz."

Çiftçilere ve üreticilere yüzde 75 eş finansmanlı süt sağma makinesi verdiklerini ifade eden Demirdöğen, tarımsal projeler kapsamında 591 makine dağıtıldığını, bölgedeki tarım liselerine önem verildiğini ve özel olarak desteklendiğini kaydetti.

Demirdöğen, ajansın şimdiye kadar 10 bin kişiye eğitim verdiğini belirterek, 96 kütüphane kurduklarını ve bölgede ilk dijital kütüphaneyi de Elazığ'da açtıklarını söyledi.

Bölge illerinde çeşitli kültür projelerine 111 milyon lira destek verdiklerini aktaran Demirdöğen, 142 tasarım ve beceri atölyesi kurduklarını belirtti.

"2024'de 99 projemizi bakanlık onaylandı"

DAP'ın son 10 yılda 15 ilde, 1925 projeye 6 milyar 334 milyon 952 bin 68 lira ödenek ayırıp 6 milyar 144 milyon 411 bin 989 lira harcama yaptığını vurgulayan Demirdöğen, şunları kaydetti:

"Bölgeye turist çekilmesi konusunda büyük rol oynandı. Yenilenebilir enerji projelerinde destekler verildi. 10 GES kurduk. Biz kamu kurumlarının eliyle vatandaşa ulaşacak projelere destek veriyoruz. 2024'de 99 projemizi bakanlık onaylandı. Erzurum 9 projeyle 43 milyon lira ile 2'inci sırada. Birinci sırada deprem bölgesi olması dolaysıyla Malatya var. Son 3 yılda Erzurum 7'den, 2'nci sıraya yükseldi. DAP tarafından 99 proje için 340 milyon lira ödenek olacak. Yıl içinde ek ödeneklerde olacak."