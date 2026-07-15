Darende'de 15 Temmuz şehitleri anıldı - Son Dakika
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Darende'de 15 Temmuz şehitleri anıldı

Darende\'de 15 Temmuz şehitleri anıldı
15.07.2026 16:19
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Malatya'nın Darende ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen programlarla şehitler anıldı. Şeyh Hamid-i Veli Külliyesi'nde mevlit okutuldu, ardından Kaymakam ve Belediye Başkanı şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti. Tarihi Zengibar Kalesi'ndeki şehitlikte de dualar edildi, ilçe genelinde bayraklarla süsleme yapıldı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen programlarda şehitler anıldı.

Darende Kaymakamlığı ile Darende Belediyesince düzenlenen anma programı, Şeyh Hamid-i Veli (Somuncu Baba) Külliyesi'nde okutulan mevlitle başladı.

İlçe protokolü ve vatandaşların katıldığı programda, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olanlar başta olmak üzere tüm şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Mevlidin ardından Kaymakam Ömer Sirkeci, Belediye Başkanı Alican Bozkurt ve beraberindeki protokol üyeleri şehit aileleri ile gazileri ziyaret etti.

Program kapsamında, Tarihi Zengibar Kalesi'nin fethini gerçekleştiren Seyyid Hasan Gazi Hazretleri'nin türbesinin bulunduğu şehitlik de ziyaret edildi. İlçe Müftüsü Sinan Şen tarafından, şehitlik anıtında adı yer alan 15 Temmuz şehidi Darendeli Murat İnci ile tüm şehitler için dua edildi.

Öte yandan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla ilçe genelindeki resmi kurumlar, manevi mekanlar, şehitlikler, cadde ve sokaklar ile ev ve iş yerleri Türk bayraklarıyla süslendi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Demokrasi, 15 Temmuz, Darende, Malatya, Güncel, Son Dakika

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