Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Darıca\'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşanan doğal gaz kaynaklı patlamalarda 14 kişiden biri tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların durumu ise iyileşti.

13.01.2025 16:32  Güncelleme: 16:36
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 28 Aralık'ta meydana gelen doğal gaz kaynaklı iki farklı patlamada yaralanan 14 kişiden Songül Aydın (27), tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybetti. Yaralılardan 1'inin durumunun ciddiyetini koruduğu, diğerlerinin taburcu edildiği belirtildi.

Darıca ilçesi Bayramoğlu Mahallesi Burak Reis Caddesi'nde, geçen yıl 28 Aralık günü saat 13.30 sıralarında izinsiz çalışma yapan iş makinesi operatörü, zemin kazısı sırasında doğal gaz hattının geçtiği boruyu deldi. Tahrip olan borudaki doğal gaz, yaklaşık 30 metre yüksekliğe fışkırdı. Doğal gaz şirketi personeli, ilçedeki mahallelerin yarısından fazlasının gaz akışını kesti. Hat ile ilgili onarım çalışması başlatıldı. Çalışmalar devam ederken, yaklaşık 6 saat sonra inşaat alanına 4,5 kilometre uzaklıktaki Abdi İpekçi Mahallesi 1524 Sokak'ta 4 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama oldu. Binanın dışındaki doğal gaz regülatörünün değiştirilip gazı açtıktan sonra yaşandığı belirtilen patlamada 13 kişi yaralandı. Patlamada giriş kattaki dairede, binada ve çevredeki apartmanlar ile park halindeki otomobillerde hasar oluştu.

Bu binaya 2,5 kilometre mesafede Osmangazi Mahallesi Özhan Sokak'ta 3 katlı binanın giriş katındaki dairede de yaklaşık 2 saat sonra patlama oldu. Patlamada evde bulunan 2 kişiden 1'i kırılan camların eline isabet etmesi sonucu hafif yaralandı.

1 KİŞİ ENTÜBE, DİĞERLERİ TABURCU

Abdi İpekçi Mahallesi'ndeki patlamada ağır yaralanan Songül Aydın, tedavi gördüğü Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetti. İstanbul'daki bir hastanede tedavisi süren yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu ve entübe edildiği bildirildi. Diğer yaralıların ise taburcu oldukları ifade edildi.

Haber: Erol POLAT/ Kocaeli,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Doğal Gaz Patlaması: 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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