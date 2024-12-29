Darıca\'da Okullar 2 Gün Tatil Edildi

İLÇEDE OKULLAR 2 GÜN TATİL EDİLDİ
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde dün akşam meydana gelen doğal gaz kaynaklı patlamanın ardından okullar 2 gün tatil edildi. Darıca Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçemizdeki kamuya bağlı ve özel eğitim kurumlarında, tüm kademelerde (kreş, ilkokul, ortaokul ve liseler dahil olmak üzere), 30 ve 31 Aralık tarihlerinde 2 gün süreyle tatil ilan edilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.
Erol POLAT/DARICA(Kocaeli),
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