Darıca'da arkadaşlarıyla çay içerken otomobilden açılan ateşte genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Darıca'da arkadaşlarıyla çay içerken otomobilden açılan ateşte genç hayatını kaybetti

Darıca\'da arkadaşlarıyla çay içerken otomobilden açılan ateşte genç hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, arkadaşlarıyla çay içerken otomobilden açılan ateş sonucu Ahmet Satan hayatını kaybetti. Olaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı. Şüphelilerin aynı ilçede başka suçlara da karıştığı belirlendi.

30.08.2024 10:49
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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde arkadaşlarıyla çay içerken otomobilden açılan ateşte Ahmet Satan'ın (18) hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Olay, 26 Ağustos'ta gece saatlerinde Darıca ilçesine bağlı Sırasöğütler Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Otomobille gelen şüpheliler, yan yana bulunan 3 geri dönüşüm deposu ve oto kaporta dükkanına tabancalarla ateş açıp kaçtı. Oto kaporta dükkanında tamir için bırakılan otomobil ve geri dönüşüm depolarının camları kırıldı. Geri dönüşüm deposunda çalışan Ahmet Satan da mermi isabet etmesi sonucu yaralandı. Mesai arkadaşlarıyla oturup çay içtiği sırada açılan ateş sonucu yaralanan Satan, çağrılan ambulansla Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ahmet Satan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 22 mermi kovanı bulundu.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etmesinin ardından yaptıkları araştırmada 21 Ağustos'ta aynı ilçede bulunan Osmangazi Mahallesi Tuzla Caddesi'ndeki 'yağma' ve 'kasten öldürmeye teşebbüs' olayının da şüphelileri olduğunu belirledi. Polis tarafından yapılan operasyonda B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D., M.B.D., R.A., U.R.Y., A.Ö., T.A., S.E., Ö.Y. ve Ş.B. gözaltına alındı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 12 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden B.Z., Ö.F.K., Y.C.Ç., H.E.D. ve Ö.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Kocaeli, 3-sayfa, Darıca, Olaylar, Güvenlik, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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